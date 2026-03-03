MWC 2026 : Le jour 1 marque l’avènement des terminaux « post-smartphone »

Le Mobile World Congress 2026 a ouvert ses portes ce lundi 2 mars à Barcelone (Fira Gran Via) pour quatre jours d’annonces, de démos et de visions très « post-smartphone ».

Dès cette première journée, un constat s’impose : l’événement n’est plus seulement le salon du mobile.

Les constructeurs viennent y tester des concepts (modularité, écrans pliables, formats hybrides), pendant que l’industrie télécom fait monter d’un cran le discours sur la 5G « standalone », l’IA « agentique » appliquée aux réseaux… et la 6G en toile de fond.

Le ton est donné : « finir la 5G », industrialiser l’IA, renforcer la sécurité

Côté GSMA, l’ouverture s’est faite avec un message clair : accélérer les investissements dans la 5G standalone, rendre l’IA plus ouverte et inclusive, et traiter la sécurité numérique comme une priorité systémique. Le communiqué d’ouverture met aussi en avant le rapport de The Mobile Economy 2026 (chiffres d’impact économique, progression de la 5G, « usage gap », et montée du coût de la cybercriminalité).

Smartphones : l’année des pliables « sérieux »… et des idées bizarres

Motorola Razr Fold : Motorola passe au « grand pliable » en mode flagship

Motorola a officiellement détaillé son Razr Fold, un modèle de type « livre » qui vise clairement le haut de gamme : grosse batterie (silicium-carbone), puce Snapdragon récente, charge rapide, et un gros effort sur la photo (capteur principal de 50 mégapixels, téléobjectif optique 3x stabilisé, ultra grand-angle/macro).

Le prix européen annoncé est très premium, avec une stratégie de disponibilité échelonnée selon les marchés.

Honor : un pliable IP69 et un « Robot Phone » avec bras caméra motorisé

Honor a frappé fort sur deux axes :

Magic V6 : un pliable ultra-fin, mais surtout mis en avant pour sa résistance, avec une certification IP69 (un jalon symbolique dans la course à la durabilité des foldables).

Robot Phone : un concept très show-floor, avec un bras caméra type gimbal qui se déploie et suit le sujet, annoncé avec un capteur de 200 mégapixels et une logique « IA + tracking ».

Xiaomi : le photo-phone en partenariat avec Leica, plus une édition « Leitzphone »

Xiaomi est arrivé avec le Xiaomi 17 Ultra et une rafale d’accessoires, en mettant la photo au centre. Le constructeur confirme une collaboration Leica (optique/traitements), une approche très « téléobjectif » (200 mégapixels avec une plage focale variable) et une grosse batterie, le tout accompagné d’autres produits (tracker type AirTag, batterie externe ultra-fine, smartwatch ou encore tablette).

Dans le même esprit, Xiaomi a aussi montré une édition co-brandée Leica Leitzphone, pensée comme un objet « photographie », avec interface/filters Leica et une bague rotative façon appareil photo.

Nothing : teasing et couleurs, mais pas encore la grosse annonce « day one »

Nothing a surtout alimenté la montée en pression autour du Phone (4a) (variantes et coloris), plutôt que de lâcher une annonce hardware massive dès l’ouverture.

PC, tablette, gaming : la modularité (re)devient un terrain de jeu

Lenovo ThinkBook Modular AI PC Concept : un « Framework-like » + double écran

Lenovo a présenté un concept spectaculaire : un portable qui combine ports interchangeables (à la demande, selon l’usage) et une approche double écran (second panneau OLED fixé au dos du capot, avec béquille). C’est typiquement le genre de concept MWC : pas forcément prêt à être commercialisé tel quel, mais conçu pour tester l’appétit du public pour une modularité plus « plug & play ».

Lenovo Legion Go Fold Concept : console Windows pliable, mi-console mi-mini-PC

Autre démonstration : une console Windows autour d’un écran pliable, avec contrôleurs détachables, qui peut se transformer en petit « laptop » via un étui/clavier. C’est un mélange de tendances (console de jeu PC + pliable) que le salon adore mettre en scène.

Honor MagicPad 4 : la tablette Android « ultra fine » comme argument

Honor a aussi officialisé une tablette très fine (argument design), la MagicPad 4, avec écran OLED 165 Hz et une fiche technique haut de gamme, assumée comme produit premium.

IA « dans la vraie vie » : assistants vocaux, lunettes, services opérateurs

Deutsche Telekom : un assistant d’appel IA + lunettes IA (concept)

Deutsche Telekom a présenté un assistant d’appel déclenchable (mot-clé), axé sur traduction, résumé, et surtout transformation « conversation → action » (réservation, formulaires, suivi). L’opérateur montre aussi des lunettes IA (concept) visant une interaction mains libres, avec reconnaissance du monde réel et informations dans le champ de vision.

Google Cloud : l’IA pour automatiser le réseau, jusqu’aux niveaux 4/5

Sur le versant « cloud & telco », Google Cloud a annoncé une série d’initiatives pour pousser l’automatisation (niveau 4/5), en insistant sur la donnée réseau (graph, jumeaux numériques, prédiction en temps réel) et des collaborations avec plusieurs opérateurs et partenaires.

Réseaux, 6G, satellite : la première journée fait monter le niveau de « futur proche »

Qualcomm X105 : modem 5G-Advanced avec IA « agentique », et passerelle vers la 6G

Qualcomm a levé le voile sur son modem X105, présenté comme une plateforme 5G-Advanced intégrant des briques IA côté modem/RF (handover, optimisation radio, conditions réseau), et pensé comme un jalon utile pour préparer les phases de test 6G.

MediaTek : 6G, edge AI, auto, data centers

MediaTek a aussi profité du MWC pour élargir le récit : au-delà du smartphone, l’ambition va vers la 6G (avec IA), l’edge AI, l’automobile et même l’infrastructure data center.

Starlink Mobile : V2 pour aller vers « text + data + voix + vidéo », avec DT dans la boucle

Côté satellite-to-phone, Starlink a détaillé la trajectoire « Starlink Mobile », avec une génération V2 annoncée comme capable d’aller plus loin que le simple message, et une stratégie de partenariats opérateurs (dont Deutsche Telekom mentionné comme partenaire européen).

Les tendances qui ressortent dès le jour 1

Les pliables changent de statut : on ne parle plus seulement de design, mais de résistance (IP), de batterie, de photo… bref, de maturité produit.

La photo redevient un différenciateur « premium » avec des approches quasi « caméra » (téléobjectif 200 mégapixels, modes/filters, accessoires, éditions spéciales).

La modularité revient (ports, écrans additionnels, appareils hybrides), surtout en concept, mais avec de vraies idées d’usage.

L’IA sort des applis : elle se colle aux appels, aux lunettes, et aux opérations réseau, avec une obsession commune : faire gagner du temps et automatiser.

La 6G est déjà là… comme story : pas comme produit, mais comme boussole qui influence les annonces (modems, IA radio, satellites, edge).

Conclusion : ce que l’on attend désormais des jours 2, 3 et 4 du MWC 2026

La première journée du MWC 2026 a posé les bases : des smartphones plus ambitieux (notamment les pliables), une IA qui s’infiltre partout — du modem au call center — et un discours télécom très orienté 5G standalone, automatisation réseau et prémices de la 6G.

Mais comme souvent à Barcelone, le « day one » est surtout une mise en bouche. Les jours 2, 3 et 4 devraient permettre d’aller plus loin sur plusieurs axes clés.

1. Des annonces produits plus concrètes (et des prix)

Si certaines marques ont déjà dégainé leurs têtes d’affiche, on attend encore :

Des détails sur les disponibilités européennes et les calendriers précis.

Des stratégies tarifaires plus claires, notamment sur les pliables ultra premium.

D’éventuelles surprises côté mid-range, un segment souvent moins médiatisé mais crucial en volume.

Le MWC est aussi le terrain idéal pour des démonstrations techniques plus poussées, loin des keynotes millimétrées.

2. L’IA : au-delà du marketing, des cas d’usage mesurables ?

L’IA est partout dans les discours. La vraie question pour les prochains jours :

Quels cas d’usage réellement différenciants seront montrés sur les stands ?

Quelles intégrations concrètes avec Android, les opérateurs ou les services cloud ?

Quels engagements sur la protection des données et la souveraineté ?

Après une année 2025 très « agentique », 2026 pourrait marquer le passage de la promesse à l’industrialisation.

3. Réseaux : 5G SA, API opérateurs et préparation de la 6G

Les discussions devraient se densifier autour :

Des API réseau exposées aux développeurs.

De la monétisation de la 5G standalone.

Des premières briques techniques crédibles vers la 6G (et pas seulement des slides prospectives).

Le MWC reste avant tout un salon télécom : les annonces B2B et infrastructure, parfois moins visibles médiatiquement, peuvent être stratégiquement majeures.

4. Les « concepts » qui testent l’avenir

Les concepts dévoilés le premier jour (PC modulaires, consoles pliables, téléphones à bras robotisé…) ne sont peut-être pas des produits 2026. Mais ils donnent des indices sur :

Les nouveaux formats que les constructeurs explorent.

L’évolution de la relation matériel–IA.

Les terrains d’innovation au-delà du smartphone classique.

Les prochains jours permettront de voir lesquels sont de simples vitrines technologiques… et lesquels pourraient réellement arriver sur le marché.

En résumé, cette première journée a confirmé que le MWC 2026 n’est plus seulement le salon du smartphone, mais celui de l’écosystème numérique global : terminaux, réseaux, cloud, IA et satellite.

Reste à voir, d’ici la fin de la semaine, quelles annonces marqueront réellement 2026… et lesquelles resteront au stade de démonstration.