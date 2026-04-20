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Fraude à l’IA : Comment Google a bloqué 8 milliards de pubs en un an ?

Fraude à l'IA : Comment Google a bloqué 8 milliards de pubs en un an ?

La bataille contre les publicités malveillantes ne se joue plus seulement au moment où elles apparaissent. Elle se joue bien en amont, dans l’analyse des signaux, des comportements et des intentions.

Dans son rapport 2025 sur la sécurité publicitaire, Google affirme que ses outils alimentés par Gemini ont nettement renforcé cette défense préventive, au point d’intercepter plus de 99 % des annonces enfreignant ses règles avant même leur diffusion.

Gemini change la logique de détection

Google explique que ses systèmes examinent des centaines de milliards de signaux, parmi lesquels l’ancienneté des comptes, des indices comportementaux et des schémas de campagne, afin d’identifier plus tôt les acteurs suspects. Le point clé, selon l’entreprise, est que Gemini ne se limite plus à repérer des mots-clés ou des motifs évidents : les modèles cherchent davantage à comprendre l’intention derrière une annonce, ce qui permet de mieux détecter les contenus conçus pour contourner les filtres classiques.

C’est là que le sujet devient stratégique. À l’ère de l’IA générative, les fraudeurs peuvent produire à grande vitesse des créations plus crédibles, plus personnalisées et plus difficiles à repérer. Google répond donc avec la même arme : une IA capable d’analyser plus finement le contexte, et pas seulement la surface du message.

Cette évolution en dit long sur le virage actuel de la modération publicitaire : il ne s’agit plus seulement de bloquer du contenu interdit, mais d’anticiper des comportements malveillants. Cette dernière lecture relève de l’analyse.

Des chiffres massifs, à la hauteur du problème

Dans son Ads Safety Report 2025, Google indique avoir bloqué ou supprimé plus de 8,3 milliards de publicités et suspendu 24,9 millions de comptes annonceurs. Parmi eux, 602 millions d’annonces liées à des escroqueries et 4 millions de comptes associés à ces fraudes ont été traités. L’entreprise affirme aussi que le traitement des signalements utilisateurs a été multiplié par quatre sur un an, tandis que les suspensions incorrectes d’annonceurs ont reculé de 80 % en 2025.

Google précise également que la revue instantanée s’étend désormais à la plupart des Responsive Search Ads, avec blocage au moment de la soumission lorsque le contenu est jugé problématique, et que cette logique doit s’étendre à d’autres formats. L’autre couche de protection reste la vérification des annonceurs, qui ajoute des contrôles d’identité avant même l’entrée dans l’écosystème publicitaire.

Une réponse à une menace devenue très concrète

Ce durcissement n’a rien d’abstrait. L’Associated Press rappelle que la fraude dopée à l’IA a pris une ampleur bien réelle, au point que le FBI a reçu plus de 22 000 plaintes liées à des arnaques alimentées par l’IA en 2025, pour 893 millions de dollars de pertes déclarées. Dans ce contexte, la promesse de Google n’est pas seulement technique ; elle vise à rassurer un marché publicitaire fragilisé par la sophistication croissante des escroqueries.

Le message de Google est donc assez clair : Gemini ne sert pas uniquement à produire du texte ou à enrichir l’expérience utilisateur, mais aussi à sécuriser l’infrastructure publicitaire elle-même. Et c’est sans doute là l’un des usages les plus décisifs de l’IA générative dans les grandes plateformes : non pas créer davantage de contenu, mais éviter que le pire contenu n’atteigne sa cible.

Une promesse crédible, mais pas une victoire définitive

Google insiste sur le fait que cette défense continuera d’évoluer face à des fraudeurs qui utilisent eux aussi l’IA générative pour créer des annonces trompeuses à grande échelle. Autrement dit, le rapport 2025 ne raconte pas la fin du problème, mais l’entrée dans une nouvelle phase : celle d’une lutte algorithmique permanente entre systèmes de détection et systèmes de contournement.

Pour Google, l’enjeu dépasse la simple conformité. Si la confiance dans la publicité numérique s’effrite, c’est toute la mécanique économique de la plateforme qui vacille. Avec Gemini, le groupe tente donc de montrer qu’il peut encore tenir la ligne dans un web saturé de contenus synthétiques, de faux visages et de promesses trop parfaites pour être vraies.