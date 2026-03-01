Accueil » MWC 2026 : Leica Leitzphone, le smartphone qui se prend (vraiment) pour un appareil photo

Au MWC 2026, Xiaomi n’a pas seulement dévoilé le Xiaomi 17 Ultra : il a présenté une pièce à part, presque un objet de collection. Le Leica Leitzphone Powered by Xiaomi (déjà connu en Chine sous le nom Xiaomi 17 Ultra Leica Edition) arrive sur les marchés internationaux avec une proposition claire : reprendre la base technique du 17 Ultra, puis y greffer une couche Leica matérielle, logicielle et esthétique — jusqu’à faire du téléphone une sorte de caméra connectée.

Xiaomi et Leica passent du « co-branding » à l’objet signature

Le Leica Leitzphone n’est pas un simple coloris premium. C’est une déclaration : le partenariat Xiaomi × Leica ne se limite plus à une griffe sur l’optique, mais cherche à produire un appareil qui « sonne Leica » — dans le rendu, l’interface, et même la gestuelle.

Plusieurs médias soulignent d’ailleurs que cette version marque un pas important dans la stratégie internationale du Leica Leitzphone, historiquement très lié à des marchés spécifiques.

Design : Leica sur la peau, et une bague rotative pour piloter la prise de vue

Là où le Xiaomi 17 Ultra reste un flagship « grand public premium », le Leica Leitzphone ajoute une identité très codifiée :

châssis en aluminium avec finition nickel anodisée,

gravure Leica,

dos noir en fibre de verre,

Leica Red Dot, et surtout

une bague rotative autour du module photo, assignable (selon vos modes) au changement de focale, à la mise au point ou à l’effet bokeh.

Sur le plan de l’ergonomie, c’est exactement le genre de détail qui vise les amateurs de photo : une commande « physique » qui rappelle la logique des bagues d’objectifs. Évidemment, l’intérêt dépendra beaucoup de votre manière de shooter (et de l’usage réel au quotidien).

Photo : mêmes muscles que le Xiaomi 17 Ultra, mais une « patte » Leica plus appuyée

La base matérielle reste celle du Xiaomi 17 Ultra : écran de 6,9 pouces OLED LTPO 1–120 Hz, pic annoncé 3 500 nits, Snapdragon 8 Elite Gen 5, 16 Go de RAM, 1 To de stockage, et une batterie de 6 000 mAh avec une charge filaire de 90 W et une charge sans fil de 50 W, avec une certification IP68.

Côté caméras, on retrouve le trio « vitrine » : capteur principal 1 pouce, ultra grand-angle, et téléobjectif périscopique de 200 mégapixels (avec zoom optique « continu » sur une plage 3,2×–4,3× selon la configuration évoquée).

La vraie différenciation, elle, est logicielle et esthétique : le Leica Leitzphone embarque une Leica UX/UI et des modes calibrés pour reproduire des rendus « historiques », dont : Leica Essential Mode, Leica M9 Style (modèle RAW-to-RGB entraîné sur un grand corpus d’images M9), et Leica M3 Style (noir et blanc « film », avec grain et tonalité).

Dit autrement, Xiaomi fournit la puissance et l’architecture caméra, Leica pousse la direction artistique — et le Leitzphone devient un téléphone qui assume un parti pris de rendu, pas seulement des « filtres ».

À 1 903 €, le Leica Leitzphone vise un public… qui n’achète pas un « meilleur rapport qualité/prix »

Le point le plus clivant est évidemment le tarif : 1 903 € pour une seule version 16 Go/1 To, en noir, avec une disponibilité annoncée sur certains marchés européens.

C’est cher — et volontairement. À ce niveau, Xiaomi ne cherche plus à « battre Apple » ou « grignoter Samsung » sur la fiche technique. Il tente plutôt de créer une catégorie émotionnelle : le smartphone comme objet Leica, avec ce que cela suppose de symbolique (statut, design, signature d’image).

La question n’est donc pas « est-ce qu’il fait de meilleures photos que le 17 Ultra ? » mais « est-ce que l’expérience Leica (interface, rendu, commande, identité) vaut ~500 € de plus que le modèle déjà très haut de gamme ? ». Et pour beaucoup, la réponse dépendra moins des mégapixels que du plaisir d’usage.