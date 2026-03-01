MWC 2026 : Xiaomi Pad 8 et 8 Pro, les rivales d’iPad au format 3:2

Au MWC 2026, Xiaomi ne s’est pas contenté de sortir une avalanche de smartphones : la marque a aussi officialisé le lancement mondial des Xiaomi Pad 8 et Xiaomi Pad 8 Pro, déjà vues en Chine l’an dernier.

Et, le choix produit est très assumé : pas d’OLED ici, mais un grand écran LCD 11,2 pouces en 3:2, un ratio « type PC » pensé pour lire, écrire, annoter — autrement dit, pour concurrencer l’iPad sur le terrain du quotidien plutôt que sur celui du spectacle.

Xiaomi Pad 8 et 8 Pro : Le retour du 3:2, ce format qui fait « tablette de travail »

Xiaomi mise sur un format qui rappelle davantage un document qu’un film : 3:2, c’est plus de hauteur utile pour les pages web, les PDF, le multitâche et les apps bureautiques. Ajoutez à ça une fréquence 144 Hz et des certifications TÜV (low blue light, flicker-free, etc.), et vous obtenez une tablette qui veut cocher la case « confort long usage ».

Les deux Xiaomi Pad 8 misent sur un grand écran LCD de 11,2 pouces en définition 3.2K, avec un rafraîchissement 144 Hz, une luminosité annoncée à 800 nits, une colorimétrie 12 bits, la compatibilité Dolby Vision/HDR10 et un mode « wet-touch » pour l’usage avec les doigts humides.

Côté performances, la Xiaomi Pad 8 s’appuie sur une puce Snapdragon 8s Gen 4 gravée en 4 nm, avec mémoire LPDDR5X et du stockage UFS 3.1 en 128 Go, puis UFS 4.1 en 256/512 Go. La Xiaomi Pad 8 Pro passe un cran au-dessus avec le Snapdragon 8 Elite en 3 nm et une RAM annoncée plus rapide (LPDDR5T), tout en conservant l’UFS 4.1 sur les capacités supérieures.

Sur le pan logiciel, les deux modèles tournent sous Xiaomi HyperOS 3 et mettent l’accent sur la productivité, avec multitâche en écran partagé, « workstation mode », navigation façon PC et une couche d’outils IA (écriture, traduction, génération). Pour la photo, la Pad 8 reste sur un duo classique 13 mégapixels à l’arrière et 8 mégapixels à l’avant, tandis que la Pad 8 Pro vise plus haut avec 50 mégapixels au dos et 32 mégapixels en selfie, avec une mention 4K mise en avant sur la Pro.

Enfin, l’autonomie repose sur une batterie de 9 200 mAh sur toute la gamme, avec une charge 45 W sur la Pad 8 et une charge 67 W HyperCharge sur la Pad 8 Pro, qui ajoute en plus la charge inversée.

Xiaomi choisit la productivité « accessible », pas la tablette vitrine

Ce lancement raconte une stratégie assez claire. Xiaomi réserve l’éclat « cinéma » (OLED, ultra-contrastes) à d’autres marchés, et préfère ici un LCD très défini + 144 Hz + 3:2 pour maximiser la lisibilité et la polyvalence. La Pad 8 est un modèle « rationnel » : assez puissante pour du multimédia et du jeu, mais surtout pensée comme une tablette de travail à prix contenu.

La Pad 8 Pro sert de tête de gamme Android « PC-like » : Snapdragon 8 Elite, charge plus rapide, caméras meilleures, et une version Mate/Matte Glass dans certains marchés pour pousser l’usage pro/lecture.

En clair, Xiaomi ne veut pas battre l’iPad sur un seul argument. Il empile format et fluidité et OS pour rendre l’expérience « ordinateur de poche » plus crédible.

Prix et disponibilité : Xiaomi garde une logique agressive, surtout sur le modèle de base

En Europe, Xiaomi annonce la Xiaomi Pad 8 à partir de 551 euros pour 8/128 Go, tandis que la Xiaomi Pad 8 Pro arrive à 551 euros pour 8/256 Go. La série est annoncée comme déjà en vente dans plusieurs pays européens et certains marchés globaux.