Si vous essayez de discuter avec ChatGPT aujourd’hui et que vous recevez un message d’erreur ou une page blanche, vous n’êtes pas seul. Depuis quelques minutes, une augmentation significative des signalements indique que les services d’OpenAI traversent une zone de turbulences.
ChatGPT : Des signalements en hausse sur Downdetector
La plateforme communautaire Downdetector affiche un pic de rapports d’utilisateurs mentionnant des difficultés d’accès. Les problèmes les plus fréquemment signalés incluent :
- L’impossibilité de charger l’interface de discussion.
- Des erreurs lors de l’envoi de messages (« Internal Server Error »).
- Des problèmes de connexion aux comptes (Login).
La réponse officielle : L’incident 01KPNN2V2SMP3TAN3MCJK87W50
OpenAI a officiellement reconnu l’existence d’un problème technique. Sur sa page de statut (status.openai.com), l’entreprise a ouvert l’incident sous la référence 01KPNN2V2SMP3TAN3MCJK87W50.
Selon les premières informations fournies par l’équipe d’ingénierie :
- Nature du problème : Une hausse anormale des taux d’erreur affecte les utilisateurs de ChatGPT sur le web et l’application mobile.
- Statut actuel : Les équipes sont activement en train d’enquêter pour identifier la cause racine.
- Impact : Bien que certains utilisateurs puissent encore accéder au service par intermittence, une grande partie de la base mondiale semble touchée par des ralentissements ou une indisponibilité totale.
Pourquoi ChatGPT tombe-t-il en panne ?
Bien que la cause spécifique de cet incident précis n’ait pas encore été détaillée dans un « post-mortem », les pannes chez OpenAI sont généralement dues à :
- Une surcharge des serveurs : Avec des millions d’utilisateurs simultanés, l’infrastructure peut parfois saturer.
- Des mises à jour de déploiement : L’introduction de nouvelles fonctionnalités ou de correctifs peut parfois engendrer des effets de bord imprévus sur les clusters Kubernetes qui gèrent l’IA.
- Des problèmes d’infrastructure réseau : Des pannes chez les fournisseurs de cloud ou des erreurs de configuration DNS peuvent également couper l’accès.
Que faire en attendant ?
Si vous avez un besoin urgent d’une assistance par IA, voici quelques réflexes à adopter :
- Vérifiez votre connexion : Parfois, vider le cache de votre navigateur ou changer de réseau (passer du Wi-Fi à la 4G/5G) peut aider si le problème est localisé.
- Utilisez l’application mobile : Il arrive que l’API de l’application reste fonctionnelle même quand le site web est hors service.
- Consultez la page de statut : Gardez un œil sur status.openai.com pour savoir quand le correctif sera déployé.
- Explorez des alternatives : Des services comme Claude d’Anthropic ou Google Gemini peuvent servir de solution de secours temporaire.
Mise à jour : OpenAI indique que les mesures de remédiation sont en cours. La situation devrait revenir à la normale progressivement dans les prochaines heures.