MWC 2026 : Honor MagicPad 4, la tablette de 4,8 mm qui défie l’iPad Pro

Honor vient de lever le voile sur la MagicPad 4 au MWC 2026, et le message est limpide : en 2026, la tablette Android premium n’a plus envie d’être un « grand écran pour Netflix ». Elle veut devenir un poste de travail mobile — ultra-fin, ultra-léger, et dopé à l’IA — capable de naviguer entre usage tactile et workflow « PC ».

La MagicPad 4, vitrine mondiale de la finesse

Avec 4,8 mm d’épaisseur, Honor revendique la tablette Android la plus fine du monde, devant des références comme l’iPad Pro (5,1 mm) et certaines Galaxy Tab récentes.

Honor annonce aussi un poids d’environ 450 g, et met en avant une nouvelle architecture de châssis (« Crescent Structure ») renforcée par des fibres de grade aérospatial pour garder de la rigidité malgré la finesse — avec des gains revendiqués sur la rigidité et la masse.

Sur la face avant, Honor installe une dalle OLED de 12,3 pouces avec une résolution de 3 000 × 1 920 pixels capable de monter à 165 Hz, avec un pic HDR annoncé à 2 400 nits. La marque insiste aussi sur le confort visuel (PWM très haute fréquence, certifications TÜV, et traitements « AI » orientés réduction de fatigue).

Snapdragon 8 Gen 5 en 3 nm : la tablette joue en mode flagship

Honor confirme le Snapdragon 8 Gen 5 (3 nm) — un choix rare sur tablette — avec deux configurations mises en avant : 12 Go/256 Go et 16 Go/512 Go, sous MagicOS 10 basé sur Android 16. Objectif : tenir un vrai multitâche, et donner de la marge aux fonctions IA sans transformer la tablette en radiateur.

PC Mode + IA + « cross-ecosystem » : la stratégie Honor

C’est ici que la MagicPad 4 veut se distinguer : Honor pousse un PC Mode (fenêtres, productivité, navigation plus « desktop ») et une suite d’outils IA orientés prise de notes, résumé et réunions.

Surtout, Honor met en avant HONOR Connect pour créer des ponts avec d’autres écosystèmes (y compris iPhone/iPad/Mac selon les usages présentés), afin de vendre une tablette qui « ne vous enferme pas ».

Prix et disponibilité : le premium, assumé

Au Royaume-Uni, la MagicPad 4 démarre à 599,99 £ (12/256) et monte à 699,99 £ (16/512), avec une disponibilité annoncée début mars.

Nous ne connaissons pas encore les prix sur le marché français.