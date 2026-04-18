Honor veut visiblement occuper plusieurs terrains à la fois. Le 23 avril 2026, la marque tiendra un lancement centré sur son univers PC, avec au menu les nouveaux MagicBook X14 (2026), MagicBook X16 (2026), des déclinaisons Plus, ainsi que les premiers portables gaming de la série WIN, notamment les H9 et H7.

L’information a été relayée après une prise de parole de Zhu Chencai, directeur général des produits PC chez Honor.

Honor : Une gamme pensée pour couvrir tous les usages

Ce qui frappe dans cette annonce, c’est moins un produit isolé que la logique d’ensemble. Honor semble vouloir structurer une offre très large, capable de parler à trois publics en parallèle : les étudiants, les utilisateurs bureautiques et les joueurs au budget plus mesuré.

Les MagicBook X incarnent la colonne vertébrale du catalogue grand public, tandis que la série WIN ouvre une porte plus directe vers le gaming d’entrée de gamme.

Les modèles Plus ne sont d’ailleurs pas une surprise totale. Honor avait déjà officialisé des MagicBook X14 Plus et X16 Plus sur les générations précédentes, avec un positionnement intermédiaire entre machine de travail polyvalente et ultraportable plus ambitieux. Cette continuité suggère que la marque ne repart pas de zéro : elle affine une formule qui a déjà trouvé sa place dans son portefeuille.

Le point clé sera la plateforme choisie

La vraie inconnue concerne le processeur. Les versions actuelles de la famille MagicBook X ont déjà existé avec des puces AMD Ryzen selon les marchés et les générations, tandis que certaines itérations récentes ont aussi adopté Intel. Pour les nouveaux modèles attendus le 23 avril, plusieurs indices évoquent un possible basculement vers les nouveaux Core 300 d’Intel, mais ce point n’est pas confirmé officiellement à ce stade.

C’est un détail plus stratégique qu’il n’y paraît. Le choix de la puce déterminera la promesse de ces machines : simple mise à jour incrémentale, ou véritable saut en efficacité énergétique, en IA locale et en endurance.

Sur un marché PC où beaucoup de produits se ressemblent, l’architecture interne redevient un levier de différenciation majeur.

Design sobre, connectique utile, promesse d’écosystème

Les teasers visibles jusqu’ici montrent des châssis au design très épuré, dans la continuité du langage visuel Honor : lignes sobres, profil fin, approche minimaliste. La connectique aperçue semble assez complète, avec USB-C, USB-A, HDMI et prise jack 3,5 mm, un ensemble cohérent pour des machines destinées à un usage quotidien réel, sans imposer d’adaptateurs à chaque déplacement.

Honor devrait aussi continuer à pousser ses arguments maison autour des écrans offrant un « confort oculaire », de la collaboration multi-écrans et de l’intégration entre appareils. Ce n’est pas anodin : dans le PC milieu de gamme, la bataille ne se joue plus seulement sur le processeur ou la RAM, mais aussi sur la fluidité entre laptop, smartphone et tablette.

C’est précisément là que les constructeurs chinois cherchent à se distinguer face aux écosystèmes déjà bien installés d’Apple, Huawei ou Microsoft.

La série WIN, ou la volonté d’élargir la marque Honor sur PC

L’autre signal fort de ce lancement, c’est l’arrivée des WIN H9 et H7. Honor ne s’est pas encore étendu sur leurs spécifications dans les sources consultées, mais leur simple présence dit déjà quelque chose : la marque ne veut plus limiter son activité PC aux machines productives classiques. Elle teste aussi un terrain plus émotionnel, celui du gaming accessible, avec des produits qui pourraient séduire les joueurs occasionnels sans viser immédiatement le segment ultra-premium.

Cette stratégie est assez habile. Plutôt que d’attaquer de front les références gaming les plus chères, Honor peut s’installer là où la demande est large : des PC capables de jouer correctement, mais aussi de travailler, étudier et durer plusieurs années. Autrement dit, des machines « raisonnables » dans un marché où tout le monde ne cherche pas un monstre de puissance.

Ce que ce lancement raconte vraiment

Au fond, Honor ne prépare pas seulement une série de nouveaux PC. La marque construit une narration plus large : celle d’un écosystème cohérent, pratique, suffisamment large pour accompagner le quotidien sans nécessairement grimper dans les tarifs les plus exclusifs. Dans un marché où l’innovation spectaculaire se raréfie, la vraie différence passe souvent par l’équilibre entre design, connectique, autonomie, intégration logicielle et prix.

Le 23 avril dira si Honor se contente d’actualiser sa gamme ou s’il parvient à lui donner une identité plus forte. Mais une chose est déjà claire : sur le PC aussi, la marque veut désormais exister comme un acteur complet, pas comme un simple outsider de plus.