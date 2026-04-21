Insta360 n’aura pas gardé le secret bien longtemps. À peine la série Insta360 Luna teasée au NAB 2026, une fiche technique très détaillée circule déjà en ligne et commence à préciser l’ambition du constructeur : attaquer frontalement la DJI Osmo Pocket 4 avec une caméra gimbal plus modulaire, plus polyvalente sur le zoom, et clairement pensée pour les créateurs vidéo exigeants.

Insta360 ne cache plus sa cible

Officiellement, Insta360 a simplement confirmé au NAB 2026 l’arrivée d’une nouvelle gamme Luna, co-développée avec Leica, composée des Insta360 Luna Pro et Luna Ultra. La marque parle d’un capteur 1 pouce, d’une ouverture lumineuse et de la 10 bits, tandis que la version Ultra est décrite comme un modèle double objectif avec de meilleures capacités téléphoto.

De son côté, DJI a déjà lancé la Osmo Pocket 4 le 16 avril, avec capteur 1 pouce, 4K jusqu’à 240 fps, zoom 2x « lossless » et stabilisation 3 axes. Le duel est donc déjà installé.

La fuite va beaucoup plus loin que la communication officielle

Là où les choses deviennent intéressantes, c’est que la fuite attribuée à la Insta360 Luna Ultra détaille une configuration bien plus ambitieuse que ce que Insta360 a officiellement montré. On parle d’un capteur principal 1 pouce avec focale équivalente 18 mm et ouverture f/2.0, accompagné d’un second module téléphoto en 1/1,3 pouce, équivalent 70 mm à f/2.8.

La fiche évoque aussi un zoom jusqu’à 6x « lossless », avec un plafond optique autour de 3,9x, même si ce point reste encore discuté selon les sources. Comme il s’agit d’un leak, il faut évidemment garder une marge de prudence.

Ce qui pourrait vraiment faire la différence : la modularité

Le détail le plus marquant n’est peut-être pas la fiche photo, mais le design. La fuite parle d’un système « Twist Modular Design » qui permettrait de détacher la tête du gimbal de la poignée.

C’est une approche nettement plus expérimentale que celle de DJI, qui reste sur un format monobloc très classique avec la Osmo Pocket 4. Si cette modularité se confirme dans le produit final, Insta360 ne cherchera pas seulement à copier une catégorie existante ; la marque essaiera de la faire évoluer.

Une fiche très « creator-first »

Toujours selon la fuite, la Insta360 Luna Ultra prendrait en charge la 4K à 240 fps, la 10 bits, le Dolby Vision HDR, ainsi qu’un suivi de sujet Deep Track 3.0 dopé à l’IA.

S’ajoutent un écran OLED rotatif de 2 pouces à 1 000 nits, une stabilisation mécanique 3 axes, un poids de moins de 150 g et une batterie de 1 500 mAh annoncée pour environ 150 à 180 minutes d’enregistrement. Le tout dessine un produit très orienté vlog premium et captation mobile avancée.

Un avantage potentiel sur le zoom face à DJI

C’est probablement le terrain où Insta360 veut frapper le plus fort. DJI met officiellement en avant un zoom 2x « lossless » sur la Osmo Pocket 4, avec 4K/240 fps, 14 stops de dynamique et 10-bit D-Log.

Si la Insta360 Luna Ultra confirme bien son duo de capteurs avec téléobjectif dédié, elle pourrait offrir une vraie polyvalence optique là où la Pocket 4 reste plus conservatrice. Sur le papier, c’est un argument fort pour les créateurs qui veulent varier les focales sans changer d’appareil.

Le lancement semble proche

Insta360 n’a pas encore donné de date commerciale précise, mais la marque a présenté la série Luna au NAB, plusieurs créateurs ont déjà eu des unités en main, et les rumeurs estiment qu’un lancement complet pourrait intervenir rapidement, possiblement d’ici la fin du deuxième trimestre 2026. Cela reste une projection, pas une annonce officielle.

Au fond, cette Luna pourrait être plus importante qu’un simple nouveau produit. Elle montre que Insta360 ne veut plus seulement exister à côté de DJI sur l’action cam ou la 360. La marque vise désormais l’un des formats les plus visibles du moment : la caméra gimbal de poche.

Et cette fois, elle semble arriver avec une vraie idée, pas juste une copie.