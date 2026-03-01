MWC 2026 : Xiaomi Watch 5, la montre sous Wear OS 6 qui dure 6 jours

Au MWC 2026, Xiaomi ne se contente pas d’aligner des smartphones : la marque officialise aussi le lancement mondial de la Xiaomi Watch 5, déjà annoncée en Chine fin 2025. Et cette fois, l’ambition est limpide : jouer dans la cour des montres “smart” sérieuses, avec Wear OS 6, les services Google intégrés… et Gemini embarqué comme assistant natif au poignet.

Jusqu’ici, les montres Xiaomi oscillaient souvent entre “très bonne autonomie” et “écosystème partiel”. La Xiaomi Watch 5 tranche : Wear OS 6 apporte l’accès direct à Google Maps, Google Wallet (NFC), Google Play et un environnement d’apps plus riche, avec l’objectif de devenir une extension crédible du téléphone — pas seulement un tracker sportif chic.

Et Xiaomi ajoute une première maison : c’est la première smartwatch Xiaomi livrée avec Gemini intégré, pensée pour les requêtes mains libres, la navigation et les actions rapides.

Xiaomi Watch 5 : des gestes pilotés par EMG, IMU et PPG

La Xiaomi Watch 5 mise beaucoup sur l’interaction sans écran : Xiaomi combine des capteurs EMG, IMU et PPG pour reconnaître des gestes, dont deux gestes “standards” (type pinch / rub) et trois gestes personnalisables (snap, rotation, shake). De quoi couper un appel, couper une alarme, lancer un entraînement, piloter la caméra du téléphone ou ouvrir des apps compatibles (Wallet, Gemini, musique) sans chercher le bouton parfait en pleine marche.

C’est probablement la fonctionnalité la plus différenciante : Xiaomi ne vend pas qu’un écran, il vend un contrôle contextuel.

Batterie : 930 mAh, silicium-carbone, et une promesse rare sur Wear OS

Sur Wear OS, l’autonomie est souvent le point faible. Xiaomi attaque frontalement le sujet avec :

• une batterie 930 mAh (avec une part annoncée de silicium-carbone),

• une architecture double puce (Snapdragon W5 Gen 1 + coprocesseur basse conso),

• une promesse de jusqu’à 6 jours en mode smart et jusqu’à 18 jours en mode économie. ￼

Évidemment, ces chiffres dépendront de l’AOD, du GPS, des notifications, de la luminosité et de la fréquence d’usage de Gemini. Mais sur le papier, Xiaomi vise un avantage compétitif clair : une Wear OS qui ne vous oblige pas à charger tous les soirs.

4 — Design et sport : acier, double saphir, GNSS et cartes hors-ligne

Sur le plan matériel, Xiaomi joue premium :

• châssis acier inoxydable,

• verre saphir à l’avant et au dos,

• écran 1,54” avec bords fins,

• suivi santé/fitness avec “one-tap checks”, analyses d’entraînement,

• GNSS double bande et cartes hors-ligne pour l’extérieur.

Le tout s’imbrique avec Xiaomi HyperConnect / Smart Hub pour piloter des fonctions entre appareils (notamment contrôle caméra et gestion d’écosystème).

5 — Prix : Xiaomi se positionne face au haut de gamme “grand public”

Xiaomi annonce un prix de départ à 299,99 € sur les marchés globaux. ￼

À ce niveau, la Watch 5 ne joue plus la montre “bon plan”, elle vise le segment où l’on attend : finition, fluidité, paiements, apps… et une vraie proposition logicielle.