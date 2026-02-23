Nothing Phone (4a) : L’image officielle confirme la nouvelle Glyph Bar

Nothing commence à lever le voile au bon endroit : le design. À une dizaine de jours de la présentation mondiale du 5 mars, la marque publie la première image officielle du Phone (4a), confirmant une évolution nette de sa signature semi-transparente… et surtout l’arrivée d’un nouveau système lumineux, la Glyph Bar, pensé pour être plus clair, moins « show ».

Sur le visuel, on retrouve l’esthétique Nothing : couches apparentes, vis, géométrie assumée. Mais la composition paraît plus ordonnée. Le module photo se range dans une forme ovale en haut du dos, avec un rendu plus « propre » que certaines fuites précédentes laissaient entendre.

Glyph Bar : 9 mini-LEDs, 6 « blocs » lumineux, et 40 % plus lumineux

La vraie nouveauté est à droite : la Glyph Bar, qui remplace les bandes lumineuses plus étalées des précédents modèles (a). Nothing la décrit comme une évolution orientée signal, pas spectacle :

9 mini-LEDs contrôlables individuellement

une lecture « instantanée » via six zones carrées

et une luminosité annoncée ~40 % supérieure à l’ancienne génération (a), avec une lumière plus « neutre » et mieux maîtrisée (moins de « bleed »).

L’idée est assez cohérente avec le positionnement Nothing : faire du dos du téléphone un canal d’information discret (appels, notifications, états) plutôt qu’un gadget lumineux permanent.

Et le Phone (4a) Pro ? Il pourrait jouer une autre carte

Selon plusieurs rumeurs relayées autour du lancement, le Phone (4a) Pro n’adopterait pas forcément cette Glyph Bar. Il pourrait plutôt récupérer une Glyph Matrix (style « petite matrice » lumineuse) proche de ce que Nothing a déjà exploré ailleurs. À ce stade, c’est encore du conditionnel : Nothing n’a confirmé que la Glyph Bar côté Phone (4a).

Les spécifications qui tournent restent plausibles pour un midrange premium 2026, mais Nothing n’a pas encore tout officialisé. On parle notamment :

écran AMOLED ~ 6,7–6,78 pouces 120 Hz

Snapdragon 7 s Gen 4

8/12 Go RAM, jusqu’à 256 Go (UFS 3.1)

photo : capteur principal 50 mégapixels, selfie 32 mégapixels, et selon certaines fuites une config plus riche (jusqu’à triple module).

Nothing recentre son « ADN » sur l’utilité

Ce premier visuel officiel raconte une stratégie : Nothing ne cherche plus seulement à être reconnaissable, mais à être compréhensible. La Glyph Bar semble être une réponse directe à une critique classique des interfaces lumineuses : trop d’animations, pas assez de sens. En remplaçant de longs segments par des blocs plus lisibles, Nothing fait un pari « produit » : moins de démonstration, plus de fonction.

Rendez-vous le 5 mars pour savoir si la marque a aussi renforcé l’essentiel : photo, autonomie, prix — car sur le milieu de gamme, le design attire, mais la fiche technique retient.