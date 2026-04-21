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Fitbit Air : couleurs, bracelets, prix et date de sortie possible du tracker sans écran de Google

Fitbit Air : couleurs, bracelets, prix et date de sortie possible du tracker sans écran de Google

Le futur wearable sans écran de Google n’est plus vraiment un mystère. Après les premiers teasers aperçus au poignet de Stephen Curry, de nouveaux listings de fournisseurs viennent étoffer le dossier autour du supposé Fitbit Air — avec des coloris, des bracelets, un prix potentiel et même une date de disponibilité évoquée.

Mais à ce stade, il faut garder une nuance importante : Google n’a encore rien officialisé sur le nom, le tarif ou le calendrier.

Fitbit Air : Trois couleurs, et une vraie logique « lifestyle »

D’après les informations relayées par 9to5Google à partir de données fournisseurs, le Fitbit Air serait décliné en Obsidian, Lavender et Berry, avec un câble de charge blanc baptisé Snow. Ce ne sont pas des teintes spectaculaires, mais elles confirment un positionnement assez clair : un produit santé discret, plus doux visuellement, moins techno dans son expression.

Google prévoirait aussi une gamme de bracelets assez large. Les listings mentionnent un Performance Loop Band en Obsidian, Fog, Lavender et Berry, un Active Band en petites et grandes tailles dans les mêmes tons, un Elevated SoftFlex Band en Obsidian, Moonstone et Porcelain, ainsi qu’un Metal Mesh Band en Silver et Warm Gold.

Cela suggère que Google veut faire du Fitbit Air un objet capable de naviguer entre sport, quotidien et usage plus habillé.

Un prix agressif pour élargir la cible

Le détail le plus intéressant concerne sans doute le prix. Toujours selon ces données fournisseurs rapportées par 9to5Google, un tarif juste en dessous de 93 dollars a été repéré, ce qui laisse penser à un lancement public autour de 99 dollars. Là encore, ce n’est pas confirmé par Google, mais ce positionnement serait cohérent pour un tracker sans écran pensé comme porte d’entrée vers un écosystème santé plus large.

Cette hypothèse colle aussi avec les précédents rapports sur le produit. 9to5Google a indiqué que le Fitbit Air pourrait arriver avec une couche de services autour de Google Health, pendant que Bloomberg avait déjà décrit un wearable screenless destiné à concurrencer Whoop sur le terrain du suivi continu.

En clair, le hardware serait relativement accessible, tandis que la valeur monterait avec les services et l’analyse.

Une sortie évoquée pour le 16 mai

Le même rapport mentionne une disponibilité possible le 16 mai 2026. Ce calendrier reste non officiel, mais il paraît crédible au vu du rythme actuel des fuites. Stephen Curry a été aperçu avec le bracelet à plusieurs reprises depuis des semaines, et Google a lui-même commencé à teaser un wearable sans écran plus tôt ce mois-ci.

Pourquoi ce produit compte vraiment pour Fitbit ?

Au fond, le plus intéressant n’est pas seulement le nom ou la couleur du bracelet. C’est la direction que cela révèle. Fitbit semble revenir à quelque chose de plus minimaliste, plus proche de son ADN de tracker discret, pendant que Google réserve la logique smartwatch à la Pixel Watch. Cette séparation des rôles rend l’offre beaucoup plus lisible : montre connectée complète d’un côté, capteur santé quasi invisible de l’autre.

À moins de 100 dollars, si ce prix se confirme, Google pourrait tenir là un produit bien plus stratégique qu’il n’en a l’air. Pas un gadget de plus, mais peut-être le vrai retour de Fitbit à ce qu’il sait faire de mieux : un wearable qu’on oublie au poignet, mais pas dans sa routine.