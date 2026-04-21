Huawei ne touche pas à la formule, mais prolonge la vie de son pliable atypique. Plus d’un an après le lancement du Pura X, la marque ajoute deux nouvelles finitions — Stylish Orange et Stylish Purple — sans modifier la fiche technique, avec des ventes déjà lancées en Chine via Vmall.

Pura X : Deux nouvelles couleurs, sans changement de fond

Les nouvelles versions rejoignent les coloris déjà existants Phantom Night Black, Zero Degree White, Moon Shadow Gray, Stylish Red et Stylish Green. Le traitement visuel reste fidèle à l’esprit du modèle : une approche multiton assez mode, presque plus proche d’un accessoire lifestyle que d’un simple smartphone pliable.

La version Stylish Orange associe une face avant et un cadre gris foncé à un dos en trois blocs orange et beige, tandis que la Stylish Purple adopte un cadre blanc doré avec un dos décliné en trois nuances de violet.

Huawei réserve ces deux nouvelles teintes à une seule configuration, en 16 Go de RAM et 512 Go de stockage, au prix de 7 999 yuans. La marque ajoute aussi une offre limitée avec un an de Huawei Care+ pour les achats effectués avant le 5 mai, avec couverture des dommages accidentels et accès au support.

Le Pura X ne change pas de rôle

Sur le plan matériel, rien ne bouge. Le Pura X conserve son format très singulier, avec un écran externe OLED de 3,5 pouces en 980 × 980 au ratio 1:1, et un écran principal pliable de 6,3 pouces en 2120 × 1320 au format 16:10. Ce ratio reste l’un des éléments les plus intéressants du produit, parce qu’il donne au téléphone une identité distincte sur le segment des pliables compacts, plus tournée vers la lecture et le multitâche que vers la simple compacité.

La partie photo ne change pas non plus, avec un capteur principal de 50 mégapixels avec OIS, un ultra grand-angle de 40 mégapixels, un téléobjectif de 8 mégapixels avec zoom optique 3,5x et un capteur selfie de 10,7 mégapixels. Le téléphone conserve aussi une batterie de 4 720 mAh, la charge filaire 66 W, la charge sans fil 40 W, l’IPX8, ainsi que la connectivité haut de gamme habituelle du modèle.

Un rafraîchissement cosmétique, mais pas anodin

Ce type de mise à jour peut sembler mineur, pourtant il raconte quelque chose d’assez précis. Huawei ne remplace pas le Pura X ; la marque l’entretient, le recontextualise et le rend plus désirable visuellement au moment même où elle élargit sa famille de pliables avec le Pura X Max. Cela suggère que le constructeur voit encore une vraie place pour ce format intermédiaire, ni purement expérimental, ni encore totalement grand public.

En clair, Huawei ne cherche pas ici à relancer le Pura X par la puissance ou par l’innovation. La marque lui offre plutôt une seconde respiration esthétique. Et dans l’univers des pliables, où la différenciation passe autant par la forme que par la personnalité, ce n’est pas un détail.