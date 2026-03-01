Accueil » Le Xiaomi Tag arrive au MWC 2026 : Le traqueur à 15 € qui défie le AirTag

Le Xiaomi Tag arrive au MWC 2026 : Le traqueur à 15 € qui défie le AirTag

Le Xiaomi Tag arrive au MWC 2026 : Le traqueur à 15 € qui défie le AirTag

Xiaomi entre enfin sur le terrain des traqueurs d’objets, et choisit une approche pragmatique : un format plus allongé qu’un AirTag, pensé pour être accroché partout sans accessoire. Lancé à l’international au MWC 2026, le Xiaomi Tag intègre carrément une boucle métallique — un détail qui paraît banal, mais qui change l’usage : clés, mousqueton, sac, collier… pas besoin d’acheter une coque dédiée pour commencer.

La promesse la plus intéressante, c’est l’écosystème : le Xiaomi Tag peut fonctionner avec Apple Find My ou avec Google Find Hub. Mais, Xiaomi pose une contrainte importante : vous devez choisir l’un des deux réseaux au moment de la configuration, il n’opère pas sur les deux en parallèle.

Autrement dit : très bon point pour l’universalité… tant que vous n’imaginez pas passer d’iPhone à Android (ou inversement) sans reconfigurer.

Xiaomi Tag : L’essentiel est là avec pile remplaçable, IP67, NFC

Xiaomi reste sur une recette éprouvée :

pile bouton CR2032 remplaçable annoncée pour plus d’un an d’autonomie,

IP67 (poussière + immersion courte),

NFC : quelqu’un qui retrouve votre objet peut afficher vos infos de contact (selon la configuration), ce qui renforce les chances de récupération dans la vraie vie.

Xiaomi met aussi en avant des fonctions de protection de la vie privée (alertes anti-traçage) en s’appuyant sur les mécanismes des réseaux Find My/Find Hub, avec une prise en charge variable selon la plateforme.

Pas d’UWB, donc pas de « guidage précis »

Le Xiaomi Tag n’intègre pas l’Ultra Wideband (UWB). Conséquence : pas de localisation « à l’aiguille » avec direction et distance comme sur les AirTags. À proximité, vous devrez surtout compter sur une alerte sonore et le signal Bluetooth.

C’est un choix cohérent pour un produit agressif en prix, mais c’est aussi la ligne qui sépare « pratique » de « magique » au quotidien, notamment dans un appartement.

Prix : l’argument massue

Xiaomi positionne le Xiaomi Tag comme une alternative nettement moins chère : 14,99 euros pour un seul Tag, et 49,99 euros pour un pack de 4. À titre de repère, Apple vend un AirTag à 35 euros à l’unité ou 119 euros par quatre.

Le Xiaomi Tag ne cherche pas à battre Apple sur la précision. Il cherche à gagner sur l’usage immédiat (boucle intégrée) et le prix, tout en profitant de deux réseaux de localisation majeurs… à condition d’en choisir un seul. Pour beaucoup, ce sera exactement l’équilibre attendu : un tracker simple, robuste et bon marché, tant qu’on accepte de se passer de l’UWB.