Accueil » Xiaomi UltraThin Magnetic Power Bank : La batterie MagSafe la plus fine du monde arrive en Europe

Xiaomi UltraThin Magnetic Power Bank : La batterie MagSafe la plus fine du monde arrive en Europe

Xiaomi UltraThin Magnetic Power Bank : La batterie MagSafe la plus fine du monde arrive en Europe

Xiaomi poursuit sa stratégie MWC 2026 au-delà des smartphones : la marque lance officiellement en Europe sa UltraThin Magnetic Power Bank 5000 15W, une batterie externe magnétique qui joue une carte rare en 2026… la finesse.

Avec 6 mm d’épaisseur et 98 g, l’accessoire est pensé pour rester collé au dos du téléphone sans le transformer en brique.

Une batterie externe qui mise sur le « transport » plutôt que sur la grosse capacité

On est sur une batterie 5 000 mAh (avec une énergie annoncée autour de 18,58 Wh sur la fiche Xiaomi), donc clairement pas un modèle « voyage longue durée » façon 10 000/20 000 mAh. L’idée est plus quotidienne : un appoint élégant, prêt à sauver la fin de journée, tout en restant acceptable en poche.

Xiaomi souligne aussi que l’énergie reste sous la barre des 100 Wh, ce qui correspond aux exigences courantes pour l’avion.

Sur la fiche, Xiaomi annonce :

jusqu’à 15 W en charge sans fil (avec mention explicite de compatibilité/performance selon appareils),

jusqu’à 22,5 W en USB-C (câble adapté requis),

et pour les iPhone, jusqu’à 7,5 W en charge magnétique sans fil.

Autre point pratique, elle peut charger deux appareils en même temps (sans fil + USB-C), et même continuer à alimenter vos appareils pendant qu’elle se recharge (pass-through).

Design et matériaux : aluminium, isolation thermique… et une pointe de silicium-carbone

Xiaomi soigne le « premium tactique » : coque en alliage d’aluminium, logo gravé, et un ensemble pensé pour la dissipation/tenue thermique. La marque met aussi en avant une batterie silicium-carbone (16 % de silicium) pour densifier l’énergie dans un format « carte ».

Prix Europe de la UltraThin Magnetic Power Bank : Xiaomi monte en gamme… mais reste agressif pour le format

En Europe, Xiaomi positionne la UltraThin Magnetic Power Bank 5000 15W à 59,99 € en Gris et Noir et 64,99 € en Orange. C’est plus cher qu’une batterie externe classique de même capacité, mais l’argument est ailleurs : l’expérience analogue à MagSafe en ultra-fin, plutôt que le ratio €/mAh.

Cette batterie externe est idéale si vous voulez un appoint léger et élégant, un usage « collé au téléphone » sans surépaisseur, et une charge magnétique simple au quotidien.

Si vous cherchez plutôt à recharger deux fois un téléphone en voyage, la logique 10 000 mAh restera plus rationnelle — mais beaucoup moins « portable ».