Siri dopée par Gemini : Apple demande des serveurs dédiés à Google

Apple aurait demandé à Google d’étudier la mise en place de serveurs dédiés pour une future version de Siri, dopée par Gemini, tout en respectant les exigences de confidentialité d’Apple, selon The Information.

L’information est intéressante non parce qu’Apple « fait appel à Google » — c’est déjà acté — mais parce qu’elle suggère un pas supplémentaire : s’appuyer sur l’infrastructure Google pour exécuter Siri, au moins en partie.

Un partenariat déjà annoncé… mais une zone grise sur « où » tourne Siri

En janvier, Apple et Google ont officialisé une collaboration pluriannuelle : « la prochaine génération d’Apple Foundation Models » doit s’appuyer sur les modèles Gemini et la technologie cloud de Google, pour alimenter des fonctionnalités Apple Intelligence, dont « une Siri plus personnalisée ».

Sauf que cette annonce laissait une ambiguïté : Apple martelait que son IA continuerait de fonctionner « sur l’appareil » et via Private Cloud Compute (PCC)… sans préciser si la Siri « Gemini » tournerait sur le cloud Google, sur PCC, ou sur une architecture hybride.

Le nouveau papier de The Information indique justement que Apple aurait demandé à Google d’examiner la possibilité d’installer des serveurs dans ses data centers pour cette Siri à venir.

Pourquoi Apple pourrait « pencher » vers Google : l’infrastructure, ce nerf de la guerre ?

Le contexte que souligne The Information est celui d’un Apple historiquement prudent sur le capex datacenters, face à Google/Microsoft/Amazon qui investissent massivement pour répondre à la demande IA. Autre donnée qui fait grincer des dents : The Information évoque une sous-utilisation de Private Cloud Compute, avec ~10 % de capacité utilisée en moyenne.

À première vue, ça ressemble à un paradoxe : si le PCC est sous-utilisé, pourquoi externaliser ? La lecture la plus plausible (sans spéculer au-delà des sources) est que l’enjeu n’est pas seulement « avoir des serveurs », mais avoir les bons serveurs, au bon endroit, au bon moment, avec un réseau, une orchestration, des accélérateurs et un pipeline opérationnel déjà rodés à l’échelle IA — ce que Google sait faire mieux que quiconque.

Confidentialité : Apple peut-il garder sa promesse si Google héberge ?

Apple a construit PCC comme une réponse à une question devenue centrale : comment exécuter des requêtes IA lourdes sans transformer le cloud en aspirateur à données. Apple décrit PCC comme un système où les requêtes sont minimisées, non stockées, et exécutées sur des serveurs Apple Silicon avec un modèle de vérifiabilité et de contrôle renforcé.

Si Google « héberge » une version de Siri boostée à Gemini sous contraintes Apple, plusieurs architectures sont possibles (et toutes ne se valent pas) :

Serveurs Apple installés dans des datacenters Google (hosting), mais opérés selon les règles Apple (proche d’un PCC externalisé physiquement).

Infrastructure Google exécutant des charges Apple, avec des garanties contractuelles et techniques (plus sensible).

Hybride : certaines fonctions sur device/PCC, d’autres sur cloud Google.

À ce stade, les sources publiques ne tranchent pas. Le point clé est que « cloud de Google » ne veut pas automatiquement dire « données chez Google », mais cela crée une nouvelle surface de confiance : chaîne d’approvisionnement, opérations, audits, segmentation, logs, etc. C’est précisément là que la communication Apple va devoir être chirurgicale.

Ce que ça dit du moment Apple : rattraper l’IA sans casser le récit

Cette fuite s’inscrit dans un pattern clair : Apple veut livrer une Siri plus capable — annoncée, puis retardée — et éviter une période prolongée où Siri paraît « hors-jeu » face aux assistants dopés aux LLM. Le recours accru à Google serait alors moins une capitulation qu’une stratégie de rattrapage : accélérer sans reconstruire de zéro.

C’est aussi un aveu implicite : dans l’IA, la bataille ne se joue pas uniquement sur le modèle, mais sur l’industrialisation (latence, coût, disponibilité, scalabilité). Et là, Google a un siècle d’avance… à l’échelle Internet.