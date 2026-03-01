Accueil » MWC 2026 : Honor Magic V6, le pliable de 8,75 mm qui veut tuer le smartphone classique

Honor a dégainé son Magic V6 juste avant l’ouverture officielle du MWC 2026, avec une promesse simple : faire du pliable un smartphone « normal » à utiliser au quotidien — sans l’épaisseur, sans l’angoisse de l’autonomie, et (si l’on en croit les démos) avec une pliure enfin discrète.

Le résultat est un produit qui joue la surenchère sur trois axes très concrets : finesse, batterie, résistance.

Magic V6 : 4 mm ouvert, 8,75 mm fermé… et la course au millimètre devient sérieuse

Honor revendique à nouveau le titre de « smartphone pliable de type livre » le plus fin : 4 mm ouvert pour la version blanche (les autres couleurs étant légèrement plus épaisses) et 8,75 mm fermé pour cette même variante.

C’est du « pinaillage », mais l’effet en main est réel : on s’éloigne enfin de l’objet épais « à deux écrans collés » pour se rapprocher d’un téléphone classique… qui se déplie.

C’est l’autre gros morceau : la version internationale est annoncée avec une batterie 6 600 mAh, soit +13,4 % par rapport au Magic V5 (5 820 mAh). La charge monte aussi d’un cran : 80 W filaire et 66 W sans fil sont désormais au programme.

Sur un pliable, c’est un point stratégique : plus l’écran interne est utilisé, plus on « mange » de batterie. Honor choisit donc d’attaquer la peur numéro 1 des foldables : l’endurance.

Robustesse : IP69 sur un pliable, un vrai signal

Honor ajoute une ligne qui pèse lourd sur une fiche technique : le Magic V6 est annoncé IP68 + IP69, ce qui couvre non seulement l’immersion, mais aussi l’exposition à des jets d’eau à haute pression/haute température (selon le cadre de la norme). Pour un format pliable, c’est autant une démonstration d’ingénierie qu’un argument de réassurance pour les « premiers acheteurs ».

Honor élargit légèrement l’expérience « fermé » en passant à 6,52 pouces sur l’écran externe, avec une luminosité annoncée jusqu’à 6 000 nits. À l’intérieur, on reste sur une dalle 7,95 pouces AMOLED en 2352 × 2172 pixels (selon les sources techniques), avec 1 à 120 Hz et une luminosité annoncée jusqu’à 5 000 nits.

Et oui, Honor et la concurrence savent que « l’écran sans pli » est devenu le nouveau trophée : des images de prise en main publiées en amont suggéraient déjà une pliure très peu visible — à confirmer, évidemment, en conditions réelles.

Performances : Snapdragon 8 Elite Gen 5 et… une photo moins « wow » que prévu

Sous le capot, Honor passe au Snapdragon 8 Elite Gen 5. En revanche, la partie photo ne semble pas repartir de zéro : plusieurs éléments (notamment ultra grand-angle) sont présentés comme moins ambitieux que ce que certaines rumeurs laissaient espérer, là où le cœur de l’appareil reste centré sur la finesse, batterie et durabilité.

Le Magic V6 illustre bien la nouvelle maturité du segment : la différenciation ne se joue plus seulement sur « ça se plie », mais sur la capacité à enlever les excuses — épaisseur, autonomie, résistance, usage fermé confortable. Le prix et la disponibilité globale restent le dernier morceau manquant, Honor indiquant un déploiement international plus tard dans l’année, après la Chine.

Le prix n’est pas encore connu !