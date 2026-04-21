WhatsApp entre dans une nouvelle phase. Après des années de gratuité côté grand public, Meta teste désormais un abonnement optionnel baptisé WhatsApp Plus, déjà documenté dans le centre d’aide officiel de WhatsApp et repéré dans les versions bêta par WABetaInfo.

Pour l’instant, le service ne touche pas au cœur de l’app : il ajoute surtout des options cosmétiques et quelques réglages de confort.

Ce que comprend WhatsApp Plus

Selon les pages officielles de WhatsApp, un abonnement WhatsApp Plus donne accès à des stickers premium avec effets spéciaux, à des thèmes d’application et icônes personnalisées, à des sonneries premium pour certains contacts, à davantage de chats épinglés, ainsi qu’à des réglages plus fins pour les listes de conversations.

Meta a aussi publié une page expliquant comment s’abonner, ce qui confirme que le projet a dépassé le stade de la simple rumeur.

Les fonctions de base restent gratuites

Le point le plus important est là : messages, appels vocaux, appels vidéo et chiffrement de bout en bout restent gratuits. WhatsApp Plus est présenté comme une couche additionnelle, pas comme un basculement du service vers un modèle payant. Meta semble donc avancer prudemment, en testant une monétisation qui n’abîme pas l’ADN utilitaire de l’application.

Un prix encore flou, mais déjà aperçu dans certains marchés

Meta n’a pas officiellement annoncé de tarif global, mais plusieurs observations relayées par WABetaInfo et reprises par la presse spécialisée montrent des prix d’environ 229 roupies pakistanaises sur certains marchés et 2,49 € par mois en Europe.

Des essais gratuits d’un mois auraient aussi été vus dans certaines régions. Cela suggère une stratégie de tarification localisée, assez classique pour un service grand public à très grande échelle.

Ce lancement ne tombe pas au hasard. Meta a déjà commencé à diversifier davantage la monétisation de WhatsApp, notamment avec les abonnements de chaînes, les chaînes sponsorisées et les publicités dans l’onglet Updates, tout en répétant que les conversations personnelles n’étaient pas concernées. WhatsApp Plus s’inscrit dans la même logique : créer des revenus additionnels sans toucher au cœur de la messagerie privée.

Une première étape plus symbolique que révolutionnaire

À ce stade, WhatsApp Plus ressemble davantage à un Snapchat Plus version Meta qu’à une refonte profonde du produit. Les avantages sont réels, mais ils restent surtout orientés vers l’apparence, l’ambiance et un peu de confort. Cela peut sembler léger, mais c’est souvent ainsi que commencent les offres premium : avec des bénéfices peu risqués, avant un éventuel enrichissement progressif. TechCrunch et The Verge indiquent d’ailleurs que Meta teste déjà des approches similaires sur d’autres apps du groupe.

Le vrai signal, au fond, n’est pas la possibilité de changer une icône ou d’obtenir des stickers spéciaux. C’est le fait que Meta considère désormais WhatsApp comme un terrain crédible pour une couche premium grand public. Même avec un faible taux de conversion, l’échelle de WhatsApp pourrait transformer une offre modeste en activité très rentable.

Et si les utilisateurs acceptent de payer pour de la personnalisation aujourd’hui, Meta aura plus de latitude pour ajouter demain des fonctions premium plus substantielles. Cette dernière lecture relève de l’analyse.