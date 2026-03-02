Accueil » Voici le Motorola Razr Fold : Le pliable de 8 pouces qui veut détrôner Samsung au MWC 2026

Voici le Motorola Razr Fold : Le pliable de 8 pouces qui veut détrôner Samsung au MWC 2026

Voici le Motorola Razr Fold : Le pliable de 8 pouces qui veut détrôner Samsung au MWC 2026

À force de rumeurs, Motorola n’avait plus vraiment le choix : il fallait sortir le Razr Fold de l’ombre. C’est désormais officiel, présenté à la MWC 2026 avec une promesse claire — jouer dans la cour des smartphones pliables les plus ambitieux, sans compromis sur la fiche technique.

Le paradoxe ? Ce nouveau flagship pliable se montre aujourd’hui… mais sa commercialisation se fait encore attendre.

Un Razr, mais au format « livre » : Motorola change d’échelle

Jusqu’ici, « Razr » rimait surtout avec clapet. Avec le Razr Fold, Motorola bascule sur un pliable type « livre », à la manière d’un Galaxy Z Fold : un écran externe allongé pour l’usage quotidien, et un grand écran interne quasi carré pour le multitâche, la lecture ou la création. Plusieurs médias confirment ce positionnement « premier pliable livre » de Motorola, déjà teasé au CES avant son annonce à Barcelone.

Côté design, Motorola continue de miser sur ce qu’il sait faire : des finitions qui racontent quelque chose, et un vocabulaire couleur très « Pantone ». Les deux versions — Blackened Blue et Lily White — jouent sur des textures distinctes (motifs gravés pour la sombre, traitement plus « soyeux » pour la claire).

Deux écrans très lumineux, et une vraie surenchère côté spécifications

Le Razr Fold s’appuie sur une formule désormais classique, mais efficace :

Écran externe 6,6 pouces pOLED, définition 2520 × 1080 pixels, 165 Hz, protégé par Gorilla Glass Ceramic 3.

Écran interne 8,1 pouces LTPO OLED, 2484 × 2232 pixels, 120 Hz.

Le chiffre qui accroche immédiatement l’œil : Motorola annonce des pics de luminosité autour de 6 000 nits (voire un peu plus sur l’écran interne selon les supports). C’est spectaculaire sur le papier, et typiquement le genre de spécification qui vise autant la lisibilité plein soleil que la démonstration de force marketing.

Sous le capot, l’ambition « flagship » est assumée : Snapdragon 8 Gen 5, 16 Go de RAM et 512 Go de stockage (avec l’idée d’une config unique, sans arbitrage). À cela s’ajoute un point clé pour un pliant : une grosse batterie annoncée à 6 000 mAh, avec charge filaire de 80 W et charge sans-fil de 50 W — et Motorola met en avant la techno silicon-carbon, intéressante pour augmenter la densité énergétique.

Enfin, Motorola soigne l’écosystème : compatibilité stylet (Moto Pen Ultra) et audio Dolby Atmos avec un tuning Bose.

Photo : triple 50 mégapixels, et Motorola veut jouer les outsiders sérieux

Sur le volet caméra, le Razr Fold coche toutes les cases attendues d’un « pliable sans excuses » :

50 mégapixels grand-angle (capteur Sony Lytia selon plusieurs sources)

50 mégapixels téléobjectif 3× avec OIS

50 mégapixels ultra-grand-angle (macro), 122°

Motorola pousse aussi le storytelling autour de la colorimétrie (Pantone) et met en avant des arguments « classement photo », en évoquant notamment des résultats DXOMARK dans sa communication. En vidéo, certaines fiches techniques relayées parlent de 8K à 30 fps et de 4K jusqu’à 120 fps, ce qui place clairement l’appareil dans la catégorie « créateurs ».

Faut-il s’enthousiasmer pour le Razr Fold ? Oui… mais avec une réserve majeure

Oui, le Razr Fold mérite votre attention, pour trois raisons très concrètes :

Motorola semble enfin vouloir rivaliser frontalement avec Samsung et Google : Pas via une « bonne alternative moins chère », mais via une vraie proposition premium : gros écran, grosse batterie, bundle stylet, et fiche technique sans compromis. L’autonomie pourrait devenir son avantage structurel : Les smartphones pliables de type « livre » restent souvent coincés entre finesse et endurance. Avec 6 000 mAh et une batterie silicon-carbon, Motorola tente de déplacer le centre de gravité du segment. Reste à voir l’épaisseur, la dissipation thermique et l’endurance réelle. Le prix et la disponibilité vont décider du destin du produit : Motorola communique sur un lancement « dans les prochains mois », et l’entreprise n’a pas encore clarifié toutes les modalités selon les régions. Certains médias évoquent néanmoins un prix européen autour de 1 999 € (souvent présenté avec le stylet), ce qui le placerait directement face aux poids lourds du marché.

C’est là que l’excitation doit se tempérer : à ce niveau de prix, il faudra un suivi logiciel solide, une charnière irréprochable, et une vraie différenciation au quotidien — pas seulement une fiche technique « qui claque ».

En bref : le Razr Fold a tout d’un pliant premium très sérieux. Si Motorola tient la promesse sur l’autonomie, la photo et la qualité de fabrication, il peut devenir l’outsider que le marché attend. Mais tant que la date et le prix final ne sont pas verrouillés partout, l’annonce ressemble encore à une vitrine… plus qu’à un achat imminent.