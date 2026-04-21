Avec le Huawei MateBook 14 HarmonyOS Edition, Huawei ne cherche pas seulement à améliorer une fiche technique. La marque propose un ordinateur portable qui assume une dimension lifestyle plus marquée, tout en s’appuyant sur son propre écosystème logiciel pour se différencier dans un marché dominé par Windows et macOS.

Un design qui casse les codes du laptop classique

Huawei cible clairement une audience plus jeune avec des choix esthétiques assumés : Wild Green, Cherry Blossom Pink Gold et Space Gray (plus classique). Les versions colorées vont plus loin avec des touches arrondies assorties, un détail rare sur ce segment, qui rapproche l’objet d’un produit lifestyle plutôt que d’un simple outil de travail.

Le châssis reste néanmoins sérieux : épaisseur de 14,5 mm, poids de 1,33 kg et nouveau design D-shell avec près de 5 000 micro-aérations. Un équilibre intéressant entre identité visuelle et contraintes thermiques.

Huawei soigne particulièrement l’affichage avec une dalle OLED de 14,2 pouces offrant une résolution 2.8K, un taux de rafraîchissement à 120 Hz, une couverture sRGB + DCI-P3 et 1,07 milliard de couleurs. La présence de la couche PaperMatte est un point clé : elle réduit les reflets et améliore le confort visuel, notamment pour les longues sessions ou les usages créatifs légers.

Kirin X90 et HarmonyOS : un pari stratégique

Sous le capot, Huawei mise sur son propre écosystème avec le Kirin X90 et HarmonyOS 6.1. Sur le papier, ce Huawei MateBook 14 HarmonyOS Edition se vante d’un TDP d’environ 40 W, d’un refroidissement à double ventilateur et des performances orientées productivité et multitâche.

On n’est pas sur une machine de puissance brute, mais plutôt sur un laptop pensé pour la bureautique avancée, la création légère et un usage quotidien fluide. En soit, on pourrait le comparer à une version chinoise du MacBook Neo.

Huawei annonce une batterie de 70 Wh, avec jusqu’à 21 heures de lecture vidéo locale et environ 20 heures de streaming. Côté connectivité : Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0 et NearLink (technologie propriétaire Huawei). Un ensemble très moderne, qui renforce la logique d’intégration avec les autres produits de la marque.

L’IA et l’écosystème comme différenciateurs

HarmonyOS ne se contente pas d’être un OS alternatif. Huawei y intègre plusieurs briques d’IA : Celia Deep Research, outils de prise de notes intelligents et interactions fluides entre appareils.

L’intérêt devient évident si vous êtes déjà dans l’écosystème Huawei : partage rapide de fichiers, continuité entre smartphones, tablettes et PC et une gestion centralisée. En revanche, pour un utilisateur hors écosystème, cette proposition reste plus fermée que Windows ou macOS.

Le Huawei MateBook 14 HarmonyOS Edition arrive sur le marché à partir de 6 599 yuans (~ 820 euros) et monte jusqu’à 8 599 yuans (~ 1 070 €) avec un lancement en Chine le 28 avril 2026.

Un laptop qui joue une autre partition

Avec ce MateBook, Huawei ne cherche pas à rivaliser frontalement avec les ultrabooks classiques. La marque propose autre chose : un objet design, presque « mode », une expérience logicielle intégrée et un usage centré sur la fluidité plutôt que la puissance brute.

Dans un marché souvent uniforme, ce type de proposition tranche. Et même si HarmonyOS reste encore un pari en dehors de la Chine, ce MateBook 14 montre une chose : Huawei ne suit plus les codes du PC… il tente de les redéfinir.