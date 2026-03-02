Accueil » Instagram for TV : Les Reels débarquent sur Google TV pour conquérir votre salon

Si le doomscrolling sur smartphone ne suffisait pas, Instagram vous propose désormais la version « canapé ». Deux mois après un lancement sur Amazon Fire TV, Instagram for TV s’étend aux appareils Google TV aux États-Unis, avec une ambition qui dépasse le simple test : pour Adam Mosseri, patron d’Instagram, la télévision devient un écran stratégique pour consommer des Reels.

Instagram for TV : Un déploiement rapide, signe d’un pari assumé

L’application « Instagram for TV » a été officiellement introduite en décembre 2025 sur Fire TV, présentée comme un premier pas avant une extension à d’autres appareils et pays. Cette extension à Google TV arrive vite — et c’est précisément ce tempo qui en dit long : Instagram veut s’installer dans les usages du salon, là où se joue une part croissante du temps d’écran.

Sur TV, l’application Instagram for TV reprend l’essentiel de l’ADN Reels, mais le transforme en expérience de consultation « à distance » :

un flux personnalisé selon les créateurs et thèmes que vous suivez déjà, organisé en chaînes/catégories (comédie, musique, sport, cuisine, voyage, viral, etc.)

navigation à la télécommande, avec lecture automatique qui enchaîne les vidéos, façon « ça tourne tout seul »

interactions possibles depuis la TV : likes, commentaires, partage/reshare

association au téléphone pour se connecter plus vite et gérer les profils, avec jusqu’à cinq comptes sur une même TV (ou un compte dédié « TV »)

Le résultat ressemble moins à Instagram « porté » sur grand écran qu’à une tentative de reformater Reels en télévision de poche, mais à l’échelle du salon.

Pourquoi Instagram veut des Reels sur la TV ?

Ce mouvement est aussi une manœuvre de concurrence. La TV est devenue le territoire naturel de YouTube (et de ses usages Shorts), tandis que TikTok a également exploré des expériences TV selon les marchés. Instagram ne veut pas laisser la vidéo courte se jouer uniquement sur mobile — surtout quand l’industrie pousse de plus en plus la « co-viewing » et les contenus faciles à consommer en arrière-plan.

Et, il y a un sous-texte : si Instagram teste des formats plus narratifs (mini-séries de créateurs, contenus feuilletonnants), le grand écran redevient une évidence. La plateforme semble vouloir que Reels ne soit pas seulement un snack, mais un format qui peut aussi se « regarder », au sens télévisuel du terme.

La bataille de 2026 se joue sur le temps d’écran… et l’inertie

Mettre les Reels sur TV, c’est changer la mécanique : sur mobile, vous choisissez activement (vous scrollez). Sur télé, le flux peut devenir passif, quasi linéaire. C’est un modèle redoutable pour maximiser le « temps passé », mais aussi une transformation culturelle : Instagram ne se contente plus d’accompagner vos moments libres, il vise à occuper le salon — cet espace historiquement réservé aux plateformes vidéo.

Reste une question : est-ce que le public veut vraiment d’un Instagram « de canapé » ? Ou est-ce le début d’un nouveau réflexe, comme YouTube avant lui : ouvrir la TV… et laisser l’algorithme choisir la suite.