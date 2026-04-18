C’est une nouveauté discrète, presque austère dans sa présentation, mais potentiellement très puissante dans ses effets. YouTube déploie désormais une option qui permet de fixer la limite de visionnage de Shorts à… zéro minute.

Concrètement, cela revient à faire disparaître le flux Shorts de l’application sur Android et iOS, une fois le réglage activé.

Une fonction bien-être qui change de dimension

À l’origine, YouTube avait lancé son minuteur Shorts à l’automne 2025, avec un seuil minimal de 15 minutes. En janvier 2026, la plateforme a ensuite étendu l’outil aux comptes supervisés pour les adolescents, en expliquant qu’une option à zéro minute arriverait plus tard. Cette étape est désormais franchie : selon YouTube, le réglage est déjà actif pour tous les parents et en cours de déploiement pour l’ensemble des utilisateurs, y compris les comptes adultes classiques.

Sur le plan pratique, l’idée est simple : une fois la limite atteinte, YouTube affiche un message indiquant que l’utilisateur a atteint sa limite de flux Shorts. Le centre d’aide officiel précise aussi que le réglage peut être défini sur zéro, directement depuis les paramètres de gestion du temps.

Dans les essais rapportés, ce verrouillage retire non seulement les Shorts de leur onglet dédié, mais les efface aussi de l’écran d’accueil, ce qui transforme cette fonction en quasi-interrupteur pour ignorer entièrement le format.

Un outil pensé pour les ados, mais pas seulement

YouTube présentait d’abord cette évolution comme un levier de contrôle parental. La société expliquait en janvier que les parents pourraient, par exemple, couper complètement Shorts lorsque leur adolescent doit se concentrer sur ses devoirs, puis rétablir une limite plus souple dans d’autres contextes. Pour les comptes supervisés, le fonctionnement reste cadré : lorsque la limite quotidienne est atteinte, le défilement est bloqué jusqu’au lendemain matin, moment où le compteur se réinitialise.

Mais au-delà de l’usage familial, cette nouveauté raconte autre chose. YouTube reconnaît, au moins implicitement, qu’une partie de ses utilisateurs ne cherche plus à mieux consommer Shorts, mais à s’en protéger. Dans un univers dominé par les interfaces addictives et la logique du scroll sans fin, offrir une option de désactivation presque totale revient à introduire une forme de friction volontaire dans le produit.

C’est un choix rare pour une plateforme fondée sur le temps d’attention. Cette lecture est une analyse, mais elle s’appuie directement sur la portée fonctionnelle du nouveau réglage.

Comment activer la limite des Shorts sur YouTube ?

YouTube indique que l’option se trouve dans l’application, via Vous > Paramètres > Gestion du temps > Limite du flux Shorts, où il est désormais possible de choisir zéro minute parmi les valeurs proposées. Sur les comptes supervisés, le réglage passe par le Family Center, dans l’onglet de gestion du temps.

YouTube commence à traiter Shorts comme un usage à encadrer

Le plus intéressant n’est peut-être pas l’outil lui-même, mais ce qu’il révèle de la stratégie de la plateforme. Pendant des années, les formats courts ont été conçus comme des accélérateurs d’engagement. Avec cette option, YouTube fait un pas inhabituel : il accepte que le produit le plus « capturant » de son application puisse aussi devenir celui que l’on choisit de neutraliser. Cela ne signifie pas que la plateforme renonce à Shorts, évidemment. Mais cela montre qu’elle tente d’intégrer un discours de maîtrise du temps dans un produit historiquement pensé pour maximiser la rétention.

Pour beaucoup d’utilisateurs, ce sera un détail de menu. Pour d’autres, ce sera peut-être la meilleure nouveauté de YouTube cette année : non pas une fonction qui ajoute du contenu, mais une qui redonne enfin le droit de s’en passer.