Ce qui relevait encore de la démonstration technologique il y a un an devient aujourd’hui un véritable signal industriel. À Pékin, un humanoïde a bouclé un semi-marathon en 50 minutes et 26 secondes — une performance qui rebat les cartes, non pas face aux humains, mais face aux limites de la robotique actuelle.

Une performance impressionnante… mais à relativiser

Sur le papier, le chiffre interpelle : 50:26 pour un semi-marathon. À titre de comparaison, le record humain récent de Jacob Kiplimo s’établit à 57 minutes. Mais, la comparaison s’arrête là. Comme l’ont souligné certains observateurs, opposer une machine optimisée à un corps humain n’a pas vraiment de sens. L’enjeu n’est pas de battre l’homme, mais de mesurer les progrès techniques d’une année sur l’autre.

Et sur ce point, le bond est spectaculaire : en 2025, le robot le plus rapide avait mis 2 heures et 40 minutes. En douze mois, l’écart s’est réduit de manière drastique.

Honor en tête, entre autonomie et performance

Derrière cette performance, on retrouve Honor, plus connu pour ses smartphones que pour ses robots humanoïdes. Fait intéressant : le robot le plus rapide n’est pas celui qui a gagné. Un autre modèle de la marque a terminé en 48 minutes et 19 secondes, mais avec un pilotage à distance. Le vainqueur officiel, lui, était autonome — un critère déterminant dans le système de notation.

Environ 40 % des robots engagés couraient en autonomie complète, contre 60 % contrôlés à distance. Une distinction essentielle, qui révèle le véritable enjeu de la compétition : la capacité des machines à prendre des décisions en temps réel, sans intervention humaine.

Une course encore imparfaite, mais révélatrice

Tous les robots n’ont pas brillé. Certains ont chuté dès le départ, d’autres ont percuté des obstacles. Des incidents qui rappellent que, malgré les progrès, la locomotion humanoïde reste un défi complexe.

Courir implique bien plus que déplacer des jambes : équilibre dynamique, gestion de l’énergie, adaptation au terrain, correction d’erreurs en temps réel. Autant de paramètres que les humains maîtrisent naturellement, mais que les robots doivent encore apprendre.

Une vitrine technologique aux enjeux bien réels

Au-delà de la performance brute, ce type d’événement s’inscrit dans une stratégie plus large. Pékin, via son hub technologique E-Town, utilise ces compétitions comme vitrines pour accélérer le développement de la robotique avancée.

Pour des entreprises comme Honor, l’objectif est clair : démontrer une capacité d’innovation qui dépasse le smartphone, et s’inscrire dans la prochaine vague technologique — celle des machines autonomes capables d’interagir avec le monde réel.

Ce semi-marathon n’est donc pas une simple curiosité. Il illustre une tendance de fond : la robotique progresse désormais à un rythme visible, mesurable, presque spectaculaire.

Vers une nouvelle définition de la performance

Ce qui frappe, au fond, ce n’est pas que les robots courent vite. C’est qu’ils apprennent à courir seuls. L’écart avec l’humain reste immense sur bien des aspects, mais la trajectoire est claire. En un an, les machines sont passées de démonstrations hésitantes à des performances crédibles.

Et si la vitesse reste un symbole, c’est bien l’autonomie qui constitue le véritable seuil à franchir. Une fois atteint, la question ne sera plus de savoir si les robots peuvent suivre — mais jusqu’où ils peuvent aller.