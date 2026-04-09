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Google Colab : Pourquoi Gemini ne va plus seulement coder à votre place ?

Google Colab : Pourquoi Gemini ne va plus seulement coder à votre place ?

Google continue de transformer Google Colab en bien plus qu’un simple carnet de code dans le cloud. Avec l’arrivée de Instructions personnalisées et de Mode Apprentissage, la firme donne à Gemini un rôle plus flexible dans les notebooks : à la fois assistant personnalisable pour les développeurs et tuteur guidé pour l’apprentissage.

L’annonce est officielle et s’inscrit dans la montée en puissance de Google Colab comme environnement de travail dopé à l’IA.

Google Colab : Une personnalisation enfin pensée au niveau du notebook

La première nouveauté, Instructions personnalisées, permet de définir comment Gemini doit se comporter dans un notebook donné. Ces instructions sont enregistrées au niveau du notebook, ce qui signifie qu’elles persistent entre les sessions et suivent aussi le document quand il est partagé.

Google explique qu’on peut y préciser un style de code, un format de réponse, des bibliothèques à privilégier ou encore du contexte de cours et de projet.

C’est un changement plus important qu’il n’y paraît. Jusqu’ici, beaucoup d’utilisateurs de Colab devaient répéter les mêmes consignes à chaque nouveau chat avec l’assistant. Désormais, Gemini peut être cadré une bonne fois pour toutes en fonction d’un workflow, d’un syllabus ou d’un besoin précis.

En clair, Google Colab passe d’un assistant générique à un assistant contextualisé par espace de travail.

Mode Apprentissage : Gemini cesse de simplement coder, et commence à enseigner

La seconde nouveauté est sans doute la plus intéressante sur le plan pédagogique. Avec le Mode Apprentissage, Gemini ne se contente plus de générer du code prêt à copier-coller. Le mode pousse l’assistant à fournir des explications pas à pas, à découper les problèmes complexes en étapes plus petites et à expliciter la logique derrière les solutions.

Google présente clairement ce mode comme une façon de transformer Gemini en coding tutor plutôt qu’en simple générateur de snippets.

Cette orientation vise un public large : débutants, enseignants, étudiants, mais aussi développeurs expérimentés qui découvrent un nouveau framework ou un nouveau langage. L’intérêt est évident : au lieu de court-circuiter l’apprentissage, Gemini peut désormais l’accompagner. Là encore, ce n’est pas une révolution spectaculaire, mais une amélioration très concrète de la qualité d’usage.

Les deux fonctions ont été pensées pour fonctionner ensemble

Google insiste sur le fait que le Mode Apprentissage peut s’appuyer sur Instructions personnalisées. Autrement dit, l’utilisateur peut non seulement demander à Gemini d’enseigner plutôt que de produire directement du code, mais aussi préciser comment il souhaite être guidé. Cela ouvre des scénarios très utiles : réponses adaptées à un niveau scolaire, explications conformes à un cours donné, contraintes de bibliothèques ou de style imposées à l’assistant.

Colab inclut aussi des notebooks d’exemple où Gemini est déjà configuré avec le Mode Apprentissage, notamment pour des exercices Python autour des listes et des chaînes de caractères. Google veut manifestement montrer que cette brique peut servir autant à l’autoformation qu’à l’enseignement encadré.

Ce que cela dit de la trajectoire de Google Colab

Au fond, cette mise à jour raconte quelque chose de plus large. Google Colab n’est plus seulement un environnement où l’on écrit du code avec un peu d’aide IA ; il devient progressivement un espace de travail pédagogique et collaboratif, où l’assistant peut être réglé selon le contexte plutôt que rester uniformément conversationnel.

C’est aussi une façon pour Google de distinguer Gemini dans le monde du code. Beaucoup d’outils IA savent déjà produire rapidement une solution. Ce qui devient plus différenciant, c’est la capacité à s’adapter à un projet, à un cadre d’apprentissage ou à une manière de travailler.

Avec Instructions personnalisées et Mode Apprentissage, Google ne vend pas seulement plus d’automatisation. Il vend une IA plus disciplinée et plus utile.