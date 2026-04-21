Apple n’a encore rien officialisé, mais les fuites autour de l’iPhone 18 Pro gagnent en cohérence. Après de premiers rapports évoquant une palette plus sombre pour la génération 2026, une nouvelle fuite relayée par plusieurs sites spécialisés montre des éléments de protection du bloc photo dans quatre finitions distinctes, renforçant l’idée d’une gamme dominée par le Dark Cherry, le Light Blue, le Dark Gray et possiblement le Silver.

iPhone 18 Pro : Une palette plus raffinée que spectaculaire

Selon Apple Insider, Apple testerait actuellement quatre coloris pour l’iPhone 18 Pro et l’iPhone 18 Pro Max : Light Blue, Dark Gray, Silver et surtout Dark Cherry, qui servirait de nouvelle couleur signature pour la gamme.

Pas plus tard qu’hier, nous avons vu le leaker Ice Universe montrer quatre plaques de protection du bloc caméra dont les teintes correspondent précisément à ces rumeurs.

Le plus intéressant n’est pas seulement la liste, mais la direction qu’elle dessine. Apple semble s’éloigner des accents plus voyants pour revenir à quelque chose de plus feutré, plus premium, presque plus joaillier dans sa lecture des couleurs. Cette évolution relèverait d’un choix logique pour une gamme Pro dont les changements de design deviennent souvent plus subtils d’une année à l’autre.

Dark Cherry, la vraie vedette de la série

C’est clairement Dark Cherry qui concentre l’attention. Cette teinte est perçue comme un rouge profond, plus proche du bordeaux ou du vin que d’un rouge vif, et précise qu’elle remplacerait l’approche plus lumineuse incarnée par Orange cosmique sur la génération précédente.

Ce choix est très Apple dans l’esprit. La marque aime introduire une couleur repère sur ses modèles premium, suffisamment singulière pour marquer une génération, mais pas assez exubérante pour casser son image haut de gamme.

Dark Cherry semble cocher exactement cette case : une teinte expressive, mais tenue.

Light Blue, Dark Gray et Silver pour l’équilibre

À côté de cette couleur signature, le reste de la palette paraît plus classique. Light Blue rappellerait certains bleus très doux déjà vus chez Apple, tandis que Dark Gray et Silver prolongeraient la préférence de la marque pour des finitions sobres sur les modèles Pro. Le Light Blue pourrait se rapprocher de la teinte Brume de la gamme iPhone 17 standard.

Autrement dit, Apple construirait une gamme assez lisible : une couleur star, une teinte claire, une teinte sombre et une finition argentée rassurante. C’est une manière simple de segmenter les envies sans tomber dans une multiplication excessive des variantes.

Le noir toujours absent, et ce n’est sans doute pas un hasard

Plusieurs rapports indiquent aussi que Apple pourrait encore se passer d’un vrai noir sur ses modèles Pro. En effet, un noir traditionnel aurait de nouveau été écarté, et le Dark Gray se retrouve l’option la plus proche de ce rendu.

Là encore, ce détail n’est pas anodin. En retirant le noir pur, Apple force presque la gamme Pro à adopter une identité plus nuancée, moins utilitaire, plus éditorialisée. Cela permet aussi à la couleur signature de respirer davantage dans l’offre.

Des couleurs qui comptent plus qu’il n’y paraît

On pourrait croire qu’il ne s’agit que d’un détail cosmétique. En réalité, chez Apple, la couleur fait partie de la narration produit. Dans un marché où les différences matérielles deviennent parfois moins visibles d’une génération à l’autre, une nouvelle palette sert à identifier immédiatement le « nouveau » modèle. C’est particulièrement vrai sur les iPhone Pro, dont l’évolution passe souvent autant par la perception que par la rupture visuelle.

Il faut toutefois garder une réserve importante : Apple n’a rien confirmé, et qu’une ou plusieurs de ces teintes peuvent encore être modifiées ou abandonnées avant la production finale.

Un lancement toujours attendu pour septembre 2026

Sur le calendrier, les rapports les plus solides continuent de viser un lancement des iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max en septembre 2026, avec les modèles standard attendus plus tard, au printemps 2027, dans le cadre d’un calendrier plus fragmenté.

D’ici là, d’autres fuites viendront sans doute affiner ce tableau. Mais une chose semble déjà se dégager : si Apple valide bien cette palette, l’iPhone 18 Pro cherchera moins à surprendre par un éclat de couleur qu’à affirmer une forme de maturité esthétique.

Et dans cette stratégie, Dark Cherry pourrait bien être le meilleur ambassadeur possible.