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iOS 27 : quels iPhone pourraient perdre la mise à jour, et qui aura vraiment Siri 2.0 ?

iOS 27 : quels iPhone pourraient perdre la mise à jour, et qui aura vraiment Siri 2.0 ?

Le 8 juin 2026, Apple ouvrira sa WWDC 2026 avec une keynote très attendue, et Siri devrait y occuper une place centrale. Mais une question se pose déjà pour les utilisateurs : quels iPhone recevront iOS 27 — et surtout, quels modèles pourront réellement profiter des nouveautés les plus avancées de Siri ?

Selon une fuite relayée ces dernières heures, Apple pourrait retirer iOS 27 à quatre modèles encore compatibles avec iOS 26 : iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max et iPhone SE (2e génération).

Ces appareils ont tous en commun la puce A13 Bionic, ce qui renforcerait l’idée qu’Apple fixerait désormais le plancher de compatibilité à l’A14, donc à l’iPhone 12 et aux modèles plus récents. À ce stade, cela reste une rumeur, et non une confirmation d’Apple.

Sur le papier, ce scénario paraît crédible. L’an dernier, Apple avait déjà mis fin au support des iPhone XR, XS et XS Max, tous basés sur l’A12. Un nouveau couperet sur la génération A13 suivrait donc une logique assez classique dans la politique de compatibilité d’iOS.

Mais, il faut garder une réserve importante : Apple n’a pas encore publié la liste officielle des appareils compatibles iOS 27.

« Personal Siri » arrive avec iOS 27

Le point le plus important, toutefois, est ailleurs. Recevoir iOS 27 ne garantira pas automatiquement l’accès à Siri 2.0 ou aux fonctions Apple Intelligence les plus poussées.

Apple indique officiellement que Apple Intelligence nécessite au minimum un iPhone 15 Pro ou un iPhone 16 et ultérieur. Autrement dit, même si un iPhone 12, 13 ou 14 obtient bien iOS 27, il pourrait rester exclu des fonctions Siri les plus ambitieuses si celles-ci reposent sur Apple Intelligence.

C’est ce qui change vraiment la lecture du dossier. Le débat ne porte plus seulement sur la compatibilité logicielle « classique », mais sur une compatibilité à deux vitesses : d’un côté, les iPhone capables d’installer iOS 27 ; de l’autre, ceux capables d’exécuter la nouvelle couche IA d’Apple. En clair, un iPhone peut rester « à jour » sur le papier tout en étant partiellement laissé de côté sur les nouveautés les plus visibles.

Un Siri plus ancré ?

Concernant Siri lui-même, les informations les plus récentes issues de Mark Gurman décrivent un Siri revu pour iOS 27, avec une nouvelle interface qui s’intégrerait davantage à la Dynamic Island et une orientation plus conversationnelle. Là encore, Apple n’a pas encore détaillé publiquement ces fonctions, mais la WWDC du 8 au 12 juin 2026 devrait précisément servir à clarifier ce point.

En résumé, le scénario le plus probable aujourd’hui est le suivant : les iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max et SE 2 pourraient s’arrêter à iOS 26, mais même parmi les modèles conservant iOS 27, seuls les plus récents devraient accéder à la version la plus avancée de Siri. Apple répondra officiellement à ces questions le lundi 8 juin 2026.