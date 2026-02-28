Accueil » Xiaomi 17T et 17T Pro : Un lancement surprise dès le 28 février à Barcelone ?

Xiaomi 17T et 17T Pro : Un lancement surprise dès le 28 février à Barcelone ?

Xiaomi 17T et 17T Pro : Un lancement surprise dès le 28 février à Barcelone ?

À quelques jours du lancement mondial des Xiaomi 17 et Xiaomi 17 Ultra à Barcelone, une nouvelle rumeur vient brouiller — ou enrichir — la feuille de route. Selon Digital Chat Station, Xiaomi pourrait profiter du même événement du 28 février 2026 pour dévoiler aussi les Xiaomi 17T et 17T Pro… soit une arrivée bien plus tôt que le cycle habituel de la gamme « T ».

Le scénario « Xiaomi 17T au MWC » colle à l’idée d’un calendrier accéléré, déjà évoquée ces dernières semaines. Mais, il entre aussi en contradiction avec d’autres rapports qui tablaient plutôt sur une sortie vers mai 2026 pour la série Xiaomi 17T (quatre mois plus tôt qu’un lancement traditionnel en fin d’été/début d’automne).

Autre élément à garder en tête : la page officielle du show Xiaomi du 28 février met très clairement en avant l’événement, ses annonces (Redmi Buds 8 Pro, etc.), mais ne cite pas explicitement la série Xiaomi 17T.

Xiaomi pourrait garder ces modèles « T » comme surprise… ou les réserver à une fenêtre marketing distincte.

Xiaomi 17T & 17T Pro : Dimensity 8500 et Dimensity 9500s, Leica… et un périscope réservé au Pro

La fuite attribue au duo Xiaomi 17T une stratégie « double plateforme » : le Xiaomi 17T devrait se vanter du Dimensity 8500, tandis que le modèle 17T Pro aurait le droit au Dimensity 9500s. En outre, la série conservation un tuning Leica, et le périscope téléobjectif resterait exclusif au modèle Pro.

Indépendamment de la fuite, un leak lié au codebase HyperOS a déjà fait remonter des éléments très précis sur le Xiaomi 17T :

capteur principal OmniVision OV50E

OV13B (ultra grand-angle) + Samsung ISOCELL JN5 (téléobjectif)

selfie Samsung ISOCELL S5KKDS

batterie 6 500 mAh, charge 67 W

Ce dernier point est potentiellement le plus important de la série T : un gros bond d’autonomie (vs 5 500 mAh sur 15T, selon les comparatifs de fuite), sans changer la philosophie de charge.

Xiaomi veut-il « tuer » la frontière entre flagship et flagship-killer ?

Le vrai enjeu, si Xiaomi lance le Xiaomi 17T dès le 28 février, c’est l’architecture de gamme :

Xiaomi 17/17 Ultra : vitrine premium, Leica, storytelling « imagerie »

Xiaomi 17T/17T Pro : performance/prix, volumes, et… de plus en plus de photo « sérieuse »

En ramenant (potentiellement) la série T sur la même scène, Xiaomi gagnerait une couverture médiatique maximale (MWC), une pression concurrentielle immédiate sur Samsung/Google au printemps, et un moyen de verrouiller les acheteurs qui hésitent entre « flagship » et « quasi-flagship ».

Mais, Xiaomi prend aussi un risque : cannibaliser une partie du narratif Ultra (surtout si le Xiaomi 17T Pro récupère un périscope très ambitieux), et brouiller la hiérarchie des prix.