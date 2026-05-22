Xiaomi entre à son tour dans la bataille des écouteurs open-ear. Présentés en Chine, ses premiers écouteurs clip-on adoptent un format « cuff » qui se fixe sur l’oreille sans entrer dans le conduit auditif, une approche pensée pour ceux qui veulent écouter de la musique sans se couper du monde.

Un design léger pour oublier les embouts intra-auriculaires

Chaque écouteur pèse 5,5 g et repose sur un pont en titane à mémoire de forme, avec une distance de serrage annoncée à 3,4 mm. L’objectif est clair : offrir une tenue stable sans provoquer la sensation de pression parfois associée aux écouteurs intra-auriculaires.

Xiaomi soigne aussi l’objet. Finition brillante semi-transparente, boîtier à texture façon cuir, quatre coloris — noir, blanc, or et violet — : la marque veut positionner ces écouteurs autant comme un accessoire tech que comme un objet lifestyle.

Hi-Res, LHDC 5.0 et lutte contre les fuites sonores

À l’intérieur, on retrouve un transducteur dynamique de 11 mm, compatible LHDC 5.0 et certifié Hi-Res Audio. Comme toujours avec l’open-ear, le vrai défi n’est pas seulement la qualité sonore, mais la confidentialité d’écoute. Xiaomi utilise donc une transmission directionnelle et des ondes inversées pour limiter les fuites audio.

Pour les appels, la marque combine trois microphones avec un capteur de conduction osseuse et de la réduction de bruit par IA.

Des écouteurs qui veulent aussi devenir assistants IA

Xiaomi ajoute des fonctions devenues presque incontournables en 2026 : traduction en temps réel dans 21 langues, transcription live et résumés générés via XiaoAI. Ces usages pourraient séduire les voyageurs et les professionnels, même si leur efficacité dépendra beaucoup de la qualité logicielle et de la disponibilité hors de Chine.

L’intégration HyperOS permet aussi le partage audio, tandis que la compatibilité avec le réseau Apple Find My ouvre la porte aux utilisateurs iPhone, un choix malin pour dépasser l’écosystème Xiaomi.

Xiaomi arrive sur un marché déjà très disputé

Avec un prix chinois de 849 yuans (110 euros), abaissé temporairement à 799 yuans, Xiaomi se place sur un segment désormais occupé par Huawei, Bose, Shokz ou encore Nothing. Son avantage pourrait venir de l’équilibre entre confort, fonctions IA et compatibilité multiplateforme.

Reste à voir si ces promesses survivront à l’usage quotidien. Car dans l’audio ouvert, la fiche technique ne suffit jamais : tout se joue dans la tenue, la clarté des appels et la capacité à rester agréable après plusieurs heures.