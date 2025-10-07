Xiaomi 17T et 17T Pro : les prochains flagships déjà repérés, lancement mondial prévu pour début 2026

À peine quelques semaines après la sortie mondiale des Xiaomi 15T et 15T Pro, la marque chinoise prépare déjà la relève. Selon de nouvelles informations issues de la base de données IMEI, Xiaomi travaille activement sur la série Xiaomi 17T, dont le lancement mondial pourrait intervenir dès février 2026.

Une surprise de taille : le constructeur semble une nouvelle fois sauter la numérotation « 16T », tout comme il l’a fait récemment avec la série principale Xiaomi 16 réservée au marché chinois.

Xiaomi 17T et 17T Pro repérés dans la base IMEI

Le site spécialisé XiaomiTime a découvert les références des nouveaux modèles dans la base de données IMEI, confirmant leur existence :

Xiaomi 17T (Global) : modèle 2602DPT53G

Xiaomi 17T (Inde) : modèle 2602DPT53I

Xiaomi 17T Pro (Global) : modèles 2602EPTC0G et 2602EPTC0R

Cette dernière information est particulièrement intéressante : la version indienne du 17T fait son retour, alors que la série T avait disparu du marché indien depuis le Xiaomi 11T en 2021.

Des puces MediaTek de nouvelle génération

Côté performances, les premiers rapports suggèrent que :

le Xiaomi 17T serait alimenté par le MediaTek Dimensity 8500,

tandis que le Xiaomi 17T Pro embarquerait le Dimensity 9500, la même puce haut de gamme que celle utilisée sur les futurs Vivo X300 Pro et Oppo Find X9 Pro.

Ces deux modèles devraient ainsi offrir un gain significatif en puissance et en efficacité énergétique, tout en conservant la philosophie « T » de Xiaomi : des performances proches du haut de gamme, mais à un prix plus compétitif.

HyperOS 3 et retour de la série T en Inde

La série Xiaomi 17T serait également l’une des premières gammes mondiales de Xiaomi à intégrer HyperOS 3, la nouvelle version de son système maison basée sur Android 16. Ce système unifié, déjà présent sur les modèles Xiaomi 17 et Xiaomi 17 Ultra en Chine, promet une meilleure fluidité, une intégration IA poussée et une meilleure connectivité entre les appareils de l’écosystème Xiaomi.

Le retour du modèle T en Inde constitue un signal fort : Xiaomi compte bien reconquérir un marché clé, sur lequel il était moins présent ces deux dernières années face à OnePlus et iQOO.

Un lancement mondial attendu pour février 2026

Le code « 2602 » présent dans les références IMEI laisse penser que le lancement mondial de la série Xiaomi 17T interviendra en février 2026. Cette date correspondrait à la période où Xiaomi présente généralement ses modèles « T » de nouvelle génération à l’international, environ six mois après les flagships sortis en Chine.

D’ici là, la marque aura déjà enrichi sa gamme domestique avec les Xiaomi 17s Pro et Xiaomi 17 Ultra, attendus pour le premier semestre 2026. Parmi ces derniers, seuls les Xiaomi 17 et 17 Ultra devraient bénéficier d’un lancement mondial.

Xiaomi accélère encore son cycle d’innovation

En préparant déjà la série Xiaomi 17T, Xiaomi confirme son ambition d’occuper le terrain toute l’année avec une rotation rapide de ses flagships. Avec des puces MediaTek Dimensity de dernière génération, HyperOS 3, et un retour stratégique sur le marché indien, les Xiaomi 17T et 17T Pro pourraient devenir les fers de lance du constructeur sur le segment « haut de gamme abordable » en 2026.