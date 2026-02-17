Xiaomi 17T : Une batterie record de 6 500 mAh confirmée par HyperOS

Xiaomi prépare visiblement son retour sur le devant de la scène « T-series » avec une promesse très 2026 : plus d’autonomie, une plateforme MediaTek taillée pour l’IA, et un lancement qui pourrait arriver plus tôt que d’habitude. Une nouvelle fuite, attribuée à des changements dans le code HyperOS (nom de code « P12A »), détaille déjà la batterie et la configuration photo du Xiaomi 17T.

Xiaomi 17T : 6 500 mAh et toujours 67 W

Le chiffre qui saute aux yeux : 6 500 mAh. C’est un bond net par rapport au Xiaomi 15T et sa batterie de 5 500 mAh, tandis que la charge resterait à 67 W.

Ce choix est assez révélateur. Xiaomi semble privilégier une expérience « longue durée » plutôt qu’un record de charge rapide. Dans un marché où l’autonomie redevient un argument premium (et pas seulement « milieu de gamme »), 6 500 mAh sur un modèle T a tout pour devenir le point marketing central.

Selon la fuite, le Xiaomi 17T embarquerait :

OmniVision OV50E en capteur principal,

OmniVision OV13B + Samsung ISOCELL JN5 pour l’ultra grand-angle et le téléobjectif,

et un capteur selfie Samsung ISOCELL S5KKDS.

Face au Xiaomi 15T (50 mégapixels principal + 50 mégapixels téléobjectif + 12 mégapixels ultra grand-angle, selfie 32 mégapixels), le tableau est ambivalent : Xiaomi change de fournisseurs et de capteurs, mais rien ne dit encore que ce sera une montée en gamme visible en photo.

Autrement dit, l’amélioration photo ne serait pas le cœur de ce Xiaomi 17T, contrairement à l’autonomie et aux performances.

Dimensity 9500 s : une plateforme MediaTek orientée IA « agentique »

Sous le capot, le Xiaomi 17T serait basé sur le Dimensity 9500 s de MediaTek. MediaTek positionne cette famille de puces comme un socle pour des usages IA générative et « basé sur les agents », via ses NPU et moteurs dédiés.

Point intéressant pour se faire une idée du niveau de performance : le Redmi Turbo 5 Max est cité comme l’un des premiers appareils à exploiter ce Dimensity 9500 s, ce qui donne un indice sur le ciblage « puissant mais pas élitiste ».

Un lancement en février ? Historiquement, la gamme T se cale souvent plus tard dans l’année. Or, plusieurs indices IMEI pointaient déjà vers une fenêtre février 2026 pour la série Xiaomi 17T, ce qui serait un vrai changement de calendrier pour Xiaomi. À ce stade, il faut rester prudent : les bases IMEI donnent des signaux, pas des annonces officielles.

Xiaomi veut un « téléphone du quotidien » premium — autonomie d’abord, photo ensuite

Si cette fuite se confirme, le Xiaomi 17T ressemble à un produit très pragmatique : énorme batterie + charge raisonnable + puce moderne IA. C’est une recette efficace pour séduire un public large, surtout en global, là où la gamme T joue traditionnellement le rôle de « flagship accessible ».

Le vrai point de tension, lui, sera la photo : sur un marché où Google et Samsung vendent du traitement logiciel, et où les capteurs téléobjectifs deviennent un marqueur premium, Xiaomi devra prouver que ce nouveau mix OmniVision/Samsung ne recule pas en qualité réelle. Pour l’instant, la fuite raconte surtout une chose : le Xiaomi 17T veut durer, avant de vouloir impressionner.