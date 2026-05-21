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Xiaomi 17 Max : Xiaomi mise sur une batterie géante de 8 000 mAh pour redéfinir le smartphone ultra-endurant

Xiaomi 17 Max : Xiaomi mise sur une batterie géante de 8 000 mAh pour redéfinir le smartphone ultra-endurant

Avec le Xiaomi 17 Max, Xiaomi ne cherche plus simplement à rivaliser sur la photo ou la puissance brute. Le constructeur chinois pousse cette fois un autre argument devenu stratégique : l’autonomie extrême.

Présenté lors d’un grand événement produit, le Xiaomi 17 Max inaugure la plus grosse batterie jamais intégrée à un flagship « mainstream » de la marque. Un pari technologique ambitieux qui s’accompagne d’un écran géant, d’un capteur photo 200 mégapixels et de la dernière puce Snapdragon haut de gamme.

Xiaomi 17 Max : Une batterie de 8 000 mAh au cœur du projet

Le véritable point fort du Xiaomi 17 Max se trouve dans sa batterie massive de 8 000 mAh. Sur un marché où les smartphones premium oscillent encore majoritairement entre 4 500 et 5 500 mAh, Xiaomi change clairement d’échelle.

La marque explique utiliser sa technologie de batterie « Jinshajiang », intégrant jusqu’à 16 % de silicium pour atteindre une densité énergétique annoncée de 894 Wh/L. Derrière ces chiffres très techniques se cache une promesse simple : offrir plusieurs jours d’autonomie sans transformer le smartphone en brique épaisse.

Le Xiaomi 17 Max conserve en effet un châssis relativement fin, avec une épaisseur comprise entre 8,15 mm et 8,2 mm selon les coloris.

La recharge reste elle aussi résolument premium :

charge filaire 100 W

charge sans fil 50 W

compatibilité PPS 100 W

recharge sans fil inversée

Xiaomi ajoute également ses puces maison Surge P3 et Surge G2 afin d’optimiser la gestion thermique et la longévité de la batterie.

Un écran XXL taillé pour le multimédia et le gaming

Le smartphone embarque un imposant écran OLED plat LTPO de 6,9 pouces avec des bordures ultra-fines de 1,28 mm. Xiaomi évoque l’utilisation d’une technologie « SuperPixel » capable d’atteindre une définition 2K tout en consommant moins d’énergie qu’une dalle 1,5K classique.

La fiche technique aligne pratiquement tous les standards du très haut de gamme : taux de rafraîchissement adaptatif de 1 à 120 Hz, luminosité maximale de 3 500 nits, protection Dragon Crystal Glass de troisième génération et modes de gradation DC-like et PWM 2160 Hz.

Sur le papier, Xiaomi cherche ici à répondre autant aux usages multimédias qu’aux attentes des joueurs mobiles exigeants.

Snapdragon 8 Elite Gen 5 : Xiaomi veut aussi séduire les power users

Sous le capot, le Xiaomi 17 Max intègre la nouvelle puce Snapdragon 8 Elite Gen 5 de Qualcomm, associée à de la mémoire LPDDR5X et du stockage UFS 4.1.

Le refroidissement repose sur une chambre à vapeur de 5 500 mm², conçue pour maintenir des performances stables sur les longues sessions gaming. Xiaomi affirme notamment que des titres comme Genshin Impact peuvent tourner au maximum des réglages sans chute importante de framerate.

Cette orientation confirme une tendance claire chez les fabricants Android : les smartphones premium deviennent progressivement des plateformes hybrides entre console portable, appareil photo et station de streaming mobile.

Leica, 200 mégapixels et zoom périscopique : la photo reste incontournable

Même avec son discours centré sur l’endurance, Xiaomi n’abandonne évidemment pas le terrain photographique. Le Xiaomi 17 Max adopte un triple module signé Leica :

capteur principal HP9 de 200 mégapixels au format 1/1,4 pouce

ultra grand-angle 50 mégapixels

téléobjectif périscopique 50 mégapixels

Le zoom propose un grossissement optique 3x, un zoom « lossless » 6x et un mode macro à seulement 15 cm.

À l’avant, on retrouve une caméra selfie de 32 mégapixels. Xiaomi met également en avant les capacités de streaming vidéo 4K directement depuis le smartphone, signe que les créateurs de contenu deviennent désormais une cible prioritaire des constructeurs.

Xiaomi pousse le flagship Android vers une nouvelle philosophie

Le Xiaomi 17 Max illustre une évolution intéressante du marché premium Android. Pendant plusieurs années, la course à la finesse a souvent limité les capacités des batteries. Désormais, l’autonomie redevient un argument central, notamment sous l’effet de l’IA embarquée, du gaming mobile et de la consommation vidéo massive.

Avec ce modèle, Xiaomi semble vouloir répondre à une frustration devenue universelle : posséder un smartphone ultra-puissant qui ne nécessite pas une recharge permanente.

Le plus intéressant reste peut-être l’équilibre trouvé entre batterie géante et design relativement contenu. Si les performances réelles confirment les promesses annoncées, le Xiaomi 17 Max pourrait devenir l’un des smartphones Android les plus marquants de cette génération.

Et dans une industrie où les innovations sont parfois devenues incrémentales, miser sur l’autonomie pourrait finalement être l’une des décisions les plus stratégiques du moment.