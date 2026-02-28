MWC 2026 : LG Electronics réinvente la voiture connectée avec sa télématique « All-in-One »

LG Electronics va profiter du MWC 2026 à Barcelone (2–5 mars) pour dévoiler une nouvelle génération de solution télématique pensée pour les voitures connectées — et le changement est moins visible que décisif : fusionner l’antenne et l’unité de contrôle télématique (TCU) dans un seul module.
Un geste d’ingénierie qui vise à la fois la performance radio, la simplification industrielle… et le design.
LG : Une industrie qui glisse des SDV vers les « AI-defined vehicles »
LG inscrit explicitement ce lancement dans la transition des Software-defined vehicles (SDV) vers des véhicules davantage « défini par l’IA » : plus d’autonomie, plus d’infodivertissement, plus de services en continu — donc plus de dépendance à une connectivité stable.
Et, LG arrive avec un poids réel sur ce marché : l’entreprise cite des estimations TechInsights qui la placent autour de 23 % du marché mondial de la télématique (2025), ce qui explique pourquoi elle organise à Barcelone une exposition B2B privée pour constructeurs et partenaires télécoms.
Le cœur technique : une antenne multi-signaux collée au cerveau (TCU)
Le nouveau module intègre :
- réception : 5G, GPS, V2X, communications satellite
- traitement/transmission : TCU embarquée, directement reliée aux systèmes du véhicule
L’intérêt est très « hardware » : moins de liaisons physiques entre antenne et TCU, donc moins de pertes aux points de connexion, et une chaîne radio mieux maîtrisée.
LG met en avant trois bénéfices concrets :
- Performance : meilleure stabilité et traitement plus rapide des données (externe + interne) grâce à la consolidation.
- Fabrication : architecture plus simple, moins de câblage, assemblage potentiellement plus efficace sur la ligne.
- Design : l’antenne n’a plus besoin d’être exposée sous forme de « shark fin », ce qui ouvre la porte à des silhouettes plus fluides.
Une pièce d’un écosystème plus large : antennes « in-glass » et AlphaWare
Ce module s’inscrit dans une stratégie plus vaste de LG sur la connectivité auto :
- Partenariat avec Saint-Gobain Sekurit pour des antennes transparentes film (on-glass/in-glass), intégrables dans le pare-brise ou le toit vitré sans dégrader le design.
- Déploiement de LG AlphaWare, sa suite logicielle SDV, pour accompagner la couche matérielle (connectivité, services, intégration).
Pendant des années, la télématique était un poste « nécessaire, mais invisible ». L’IA embarquée et les services connectés la remettent au centre : sans lien stable et sécurisé, pas de mises à jour sérieuses, pas de V2X robuste, pas de services de sécurité/assistance crédibles.
En fusionnant antenne + TCU, LG vend une idée simple : moins de complexité, plus de maîtrise, et une connectivité qui devient un élément de design industriel (pas seulement un composant). Si les OEM suivent, le « shark fin » pourrait bien devenir un symbole d’une génération… déjà révolue.