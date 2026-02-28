MWC 2026 : LG Electronics réinvente la voiture connectée avec sa télématique « All-in-One »

LG Electronics va profiter du MWC 2026 à Barcelone (2–5 mars) pour dévoiler une nouvelle génération de solution télématique pensée pour les voitures connectées — et le changement est moins visible que décisif : fusionner l’antenne et l’unité de contrôle télématique (TCU) dans un seul module.

Un geste d’ingénierie qui vise à la fois la performance radio, la simplification industrielle… et le design.

LG : Une industrie qui glisse des SDV vers les « AI-defined vehicles »

LG inscrit explicitement ce lancement dans la transition des Software-defined vehicles (SDV) vers des véhicules davantage « défini par l’IA » : plus d’autonomie, plus d’infodivertissement, plus de services en continu — donc plus de dépendance à une connectivité stable.

Et, LG arrive avec un poids réel sur ce marché : l’entreprise cite des estimations TechInsights qui la placent autour de 23 % du marché mondial de la télématique (2025), ce qui explique pourquoi elle organise à Barcelone une exposition B2B privée pour constructeurs et partenaires télécoms.

Le cœur technique : une antenne multi-signaux collée au cerveau (TCU)

Le nouveau module intègre :

réception : 5G, GPS, V2X, communications satellite

traitement/transmission : TCU embarquée, directement reliée aux systèmes du véhicule

L’intérêt est très « hardware » : moins de liaisons physiques entre antenne et TCU, donc moins de pertes aux points de connexion, et une chaîne radio mieux maîtrisée.

LG met en avant trois bénéfices concrets :

Performance : meilleure stabilité et traitement plus rapide des données (externe + interne) grâce à la consolidation. Fabrication : architecture plus simple, moins de câblage, assemblage potentiellement plus efficace sur la ligne. Design : l’antenne n’a plus besoin d’être exposée sous forme de « shark fin », ce qui ouvre la porte à des silhouettes plus fluides.

Une pièce d’un écosystème plus large : antennes « in-glass » et AlphaWare

Ce module s’inscrit dans une stratégie plus vaste de LG sur la connectivité auto :

Partenariat avec Saint-Gobain Sekurit pour des antennes transparentes film (on-glass/in-glass), intégrables dans le pare-brise ou le toit vitré sans dégrader le design.

Déploiement de LG AlphaWare, sa suite logicielle SDV, pour accompagner la couche matérielle (connectivité, services, intégration).

Pendant des années, la télématique était un poste « nécessaire, mais invisible ». L’IA embarquée et les services connectés la remettent au centre : sans lien stable et sécurisé, pas de mises à jour sérieuses, pas de V2X robuste, pas de services de sécurité/assistance crédibles.

En fusionnant antenne + TCU, LG vend une idée simple : moins de complexité, plus de maîtrise, et une connectivité qui devient un élément de design industriel (pas seulement un composant). Si les OEM suivent, le « shark fin » pourrait bien devenir un symbole d’une génération… déjà révolue.