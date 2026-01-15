Accueil » MediaTek Dimensity 9500s : La puce qui offre la puissance 3 nm au milieu de gamme

MediaTek ne se contente plus d’occuper le milieu de gamme : le fondeur veut désormais verrouiller cet entre-deux très rentable où les marques vendent « presque un flagship » à prix contenu.

Annoncé aujourd’hui aux côtés du Dimensity 8500, le Dimensity 9500s se positionne juste sous le Dimensity 9500 et vise clairement les smartphones sub-flagship — ceux qui promettent la puissance, l’IA et le gaming, sans basculer dans les tarifs stratosphériques.

Dimensity 9500s : Une architecture CPU façon vitrine

Le Dimensity 9500s s’appuie sur le procédé 3 nm de deuxième génération de TSMC (souvent associé à la famille N3E selon les publications), avec une architecture CPU « tout en puissance » : 1× Cortex-X925 (3,73 GHz), 3× Cortex-X4 (3,30 GHz) et 4× Cortex-A720 (2,0 GHz). MediaTek met aussi en avant un seuil symbolique : plus de 29 milliards de transistors.

Pour stabiliser les performances et limiter les allers-retours coûteux vers la RAM, la puce embarque une enveloppe mémoire musclée : 19 Mo de cache CPU et 10 Mo de « system cache ».

À cela s’ajoute une promesse très « usage réel » : une technologie de compression mémoire qui, une fois activée, pourrait accélérer le quotidien — MediaTek parle notamment de jusqu’à +44 % sur certains scénarios de lancement d’apps.

GPU Immortalis-G925 : ray tracing et ambitions gaming

Côté graphismes, MediaTek sort l’artillerie lourde avec un GPU Immortalis-G925 compatible ray tracing — un choix cohérent avec le discours « flagship-grade » que la marque revendique sur ce 9500s.

Le message est limpide : maintenir une expérience fluide sur des titres exigeants (et sur la durée), sans que le smartphone n’explose en chauffe au bout de vingt minutes. On attendra évidemment les tests indépendants, mais le positionnement est clair : le Dimensity 9500s doit permettre aux fabricants de proposer des téléphones « gaming-friendly » sans partir sur les SoC les plus chers du marché.

IA et caméra : l’argument 2026, sans dépendre du cloud

Le Dimensity 9500s est aussi présenté comme une plateforme capable d’exécuter une partie des tâches d’IA en local, sans connexion Internet — un point important à la fois pour la latence… et pour la confidentialité selon les usages.

Sur l’imagerie, MediaTek insiste sur une chaîne photo/vidéo orientée vitesse et traitement intelligent : moteur autofocus « haut de gamme », capture rapide, segmentation sémantique en vidéo, et surtout une ligne très premium sur la vidéo avec 8K HDR et Dolby Vision.

Le Dimensity 9500s intègre un modem 5G Release 17 avec une agrégation de 4 porteuses et un débit théorique annoncé jusqu’à 7 Gb/s, plus du Wi-Fi 7 jusqu’à 6,5 Gb/s.

Mais, la nouveauté la plus « buzzable », c’est ce Bluetooth direct téléphone-à-téléphone annoncé jusqu’à 5 km (dans certaines conditions), sans passer par le réseau cellulaire. C’est typiquement le genre de fonctionnalité qui peut servir à des usages de proximité (partage, communication, coordination) — mais dont la valeur réelle dépendra énormément des contraintes (ligne de vue, environnement, implémentation logicielle).

Premier smartphone confirmé : Redmi Turbo 5 Max, et un score AnTuTu qui frappe fort

MediaTek confirme que le premier modèle à adopter le Dimensity 9500s sera le Redmi Turbo 5 Max. Et pour marquer les esprits, la marque met en avant un score de laboratoire : 3 612 095 points sur AnTuTu pour l’appareil. À lire comme un indicateur de puissance brute — pas comme une promesse d’expérience finale — mais le chiffre situe l’ambition.

Le MediaTek 9500s ressemble à une réponse directe à la zone de confort de Qualcomm : ce moment où les marques veulent du « très haut de gamme » sans payer le ticket d’entrée le plus élevé. Si MediaTek parvient à transformer ses promesses (compression mémoire, caches massifs, GPU ray tracing, modem Release 17) en performances soutenues et en efficacité énergétique, le MediaTek 9500s pourrait devenir la puce de référence des flagships « raisonnables » en 2026.

Et c’est peut-être là le mouvement le plus intéressant : la bataille n’est plus seulement qui est le plus puissant, mais qui rend le premium accessible sans compromis visibles.