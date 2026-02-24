fermer
Xiaomi Redmi Buds 8 Pro : Le monstre audio à prix cassé arrive le 28 février

Objets connectés par Yohann Poiron
Xiaomi ne laisse plus vraiment de place au doute : les Redmi Buds 8 Pro sont déjà visibles sur le site international de la marque, quelques jours avant leur présentation officielle lors de l’événement Xiaomi du 28 février 2026 à Barcelone (MWC).

Le prix n’est pas encore communiqué, mais le timing laisse penser à une disponibilité rapide, potentiellement dès la foulée du show. L’annonce est attendue pendant l’événement « The New Wave of Imagery », programmé à 14 heures, heure de Paris.

Xiaomi Buds 8 Pro : Un vrai focus « audio », avec triple driver coaxial + LDAC + Dolby

Xiaomi met en avant une nouvelle architecture coaxiale à triple haut-parleur, censée améliorer la réponse et renforcer les basses sous 100 Hz par rapport à la génération précédente. Les écouteurs sont Hi-Res Audio Wireless, compatibles LDAC, et ajoutent Dolby Audio ainsi qu’un mode « dimensional audio » avec le suivi de la tête.

redmi buds 8 pro global bottom

La réduction de bruit active grimpe jusqu’à 55 dB avec une couverture annoncée jusqu’à 5 kHz. Xiaomi dit échantillonner l’environnement jusqu’à 32 000 fois/seconde pour ajuster l’ANC en fonction du contexte et du port. Un mode « commuting » est mentionné pour avion/train/transports.

Chaque écouteur embarque trois microphones avec réduction de bruit « IA » et une résistance au vent annoncée jusqu’à 12 m/s.

Autonomie : 8 h/33 h et charge rapide 5 min = 2 h

Sur le papier : jusqu’à 8 heures sur une charge et jusqu’à 33 heures avec le boîtier. Batteries indiquées : 54 mAh par écouteur et 480 mAh pour le boîtier. La charge rapide promet 2 heures d’écoute en 5 minutes. Les Redmi Buds 8 Pro annoncent Bluetooth 5,4, multipoint, partage audio entre deux paires, Google Fast Pair, et réglages via l’app Xiaomi Earbuds. Certification IP54 pour poussière/eau.

Coloris globaux listés : Cloud White, Glacier Blue et Obsidian Black. Xiaomi mentionne aussi un essai à Spotify Premium pendant 2 mois pour les nouveaux utilisateurs éligibles, à activer via l’application (avant le 8 août 2026, selon régions).

Screen 2026 02 23 at 20.43.54

Xiaomi vise le « premium abordable » en cochant toutes les cases

Sur la fiche, Xiaomi coche exactement ce que le marché attend sous les 200 € : LDAC, Dolby, ANC musclé, multipoint, charge rapide — avec un angle « son » (triple driver) plus ambitieux que la moyenne. La seule inconnue qui reste vraiment, c’est le prix : c’est lui qui dira si ces Redmi Buds 8 Pro sont un bon plan… ou juste une option solide parmi d’autres.

Yohann Poiron

