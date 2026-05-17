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vivo X500 : la prochaine vitrine photo de vivo commence déjà à se dévoiler

vivo X500 : la prochaine vitrine photo de vivo commence déjà à se dévoiler

La future gamme vivo X500 vient de faire une première apparition dans la base IMEI de la GSMA. Trois modèles y auraient été repérés : vivo X500, X500 Pro et X500e. Un détail intrigue déjà : vivo semble vouloir abandonner l’appellation X400 pour passer directement à la série vivo X500.

Ce choix de nommage n’est pas anodin. Il suggère une volonté de marquer une rupture plus nette avec la génération précédente, notamment sur la photo, l’écran et les performances.

vivo X500 : Des écrans plus grands et toujours plus premium

Selon les premières fuites, le Vivo X500 standard intégrerait un écran de 6,37 pouces, contre 6,31 pouces sur le X300. Le civo X500 Pro monterait à 6,83 pouces avec une dalle OLED LTPO 2K à haut taux de rafraîchissement, légèrement plus grande que celle du X300 Pro.

Les deux modèles devraient conserver un lecteur d’empreintes ultrasonique sous l’écran, désormais devenu un marqueur premium sur les flagships Android chinois.

MediaTek resterait au cœur de la stratégie

vivo devrait continuer à miser sur MediaTek pour cette nouvelle génération. Les vivo X500 pourraient inaugurer la famille Dimensity 9600, attendue avec une gravure en 2 nm signée TSMC. Si cette information se confirme, le gain pourrait être sensible sur l’efficacité énergétique, les performances soutenues et la gestion thermique.

vivo semble donc poursuivre une stratégie assumée : privilégier l’optimisation et l’imagerie plutôt que la course systématique au Snapdragon.

La photo, encore et toujours au centre du jeu

Sans surprise, la partie photo serait le grand terrain d’expression de la série vivo X500. Les modèles Pro pourraient intégrer de nouveaux capteurs LOFIC, une technologie pensée pour mieux gérer les hautes lumières et améliorer la plage dynamique dans les scènes complexes.

Un téléobjectif périscopique de 200 mégapixels serait également évoqué. vivo travaille depuis plusieurs générations à renforcer ses capacités de zoom, et cette évolution pourrait lui permettre de rivaliser encore plus frontalement avec OPPO, Xiaomi et Honor sur la photo longue distance.

Une montée en puissance attendue à l’automne

Rien n’est encore officiel, mais l’apparition dans la base IMEI indique généralement qu’un smartphone avance dans son cycle de développement et de certification. La présentation chinoise des vivo X500 pourrait intervenir entre septembre et octobre, avant un lancement international plus progressif.

Avec cette série, vivo semble vouloir consolider ce qui fait déjà sa réputation : des écrans haut de gamme, une autonomie solide et surtout une approche photo de plus en plus ambitieuse.

Le vivo X500 ne cherche pas seulement à succéder au X300. Il pourrait devenir le symbole d’un Vivo plus offensif, décidé à s’installer durablement parmi les références du très haut de gamme Android.