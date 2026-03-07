Accueil » OPPO Find X9 Ultra et Vivo X300 Ultra : La photo mobile change de dimension

OPPO Find X9 Ultra et Vivo X300 Ultra : La photo mobile change de dimension

À peine a-t-on le temps de digérer la dernière vague de « photophones » chinois qu’une nouvelle fuite vient déjà déplacer le centre de gravité de 2026. Le tipster Digital Chat Station aurait partagé des détails très orientés photo sur deux futurs monstres : OPPO Find X9 Ultra et Vivo X300 Ultra.

Rien d’officiel, évidemment — mais suffisamment précis pour comprendre la direction : téléobjectifs surdimensionnés, focales « photo », et accessoires optiques externes.

OPPO Find X9 Ultra : l’Ultra qui mise d’abord sur le zoom

Selon la fuite, OPPO voudrait faire du Find X9 Ultra une machine à téléphoto :

Périscope 200 mégapixels avec un grand capteur 1/1,28″ (promesse : détail + meilleure lumière en zoom).

Deuxième périscope 50 mégapixels en « 10x » pour compléter la couverture longue focale.

Un ensemble qui irait jusqu’à 200 mégapixels en capteur principal + 50 mégapixels ultra-grand-angle.

Et, détail très 2026 : une batterie annoncée à 7 000 mAh.

L’idée est claire : OPPO chercherait à verrouiller le terrain de la longue focale (le zoom « utile », celui qui remplace vraiment un recadrage), avec un gros capteur pour réduire le bruit et stabiliser la qualité quand la lumière tombe.

Vivo X300 Ultra : le choix « 35 mm », plus proche de la photo que du smartphone

De son côté, vivo jouerait une partition différente avec le vivo X300 Ultra, presque plus « photographe » que « geek du zoom » :

Capteur principal 200 mégapixels « custom 35 mm » avec un capteur annoncé à 1/1,12″ (35 mm : focale classique en photo, très polyvalente).

Ultra-grand-angle 50 mégapixels avec capteur 1/1,28″.

Téléobjectif 200 mégapixels couvrant une plage optique autour de 35 à 85 mm (là encore, des focales très « portrait/photo »).

Un capteur multispectral (≈ 5 mégapixels) dédié à la colorimétrie.

Et un travail annoncé sur la science des couleurs et la vidéo.

Sur le papier, Vivo viserait une signature d’image plus cohérente « de bout en bout » — l’obsession maison — tout en gardant le muscle des 200 MP là où ça compte : sur les focales clés.

Le vrai point commun : l’ère des téléconvertisseurs externes

La fuite évoque aussi le support de téléconvertisseurs externes, un mouvement déjà visible sur des flagships Vivo récents (l’idée : clipser une optique additionnelle pour pousser le zoom au-delà des limites « physiques » du module). C’est un signe fort : la photo mobile premium bascule vers une logique modulaire, où le smartphone redevient un boîtier… auquel on ajoute de l’optique.

OPPO et Vivo semblent converger sur un constat : sur le modèle Ultra, l’innovation « smartphone » ne suffit plus, il faut vendre une expérience photo. OPPO parie sur la portée (téléphoto, double périscope, détail à distance), tandis que vivo parie sur la photographie (focale 35 mm, color science, capteur multispectral, vidéo).

Le problème, c’est le marché. Les précédents Ultra (Find X8 Ultra, vivo X200 Ultra) ont été limités ou absents hors Chine selon plusieurs sources et signaux officieux. Résultat : ces bêtes de course alimentent le mythe… mais restent parfois inaccessibles au public européen.

Si OPPO et Vivo veulent vraiment « gagner », il ne suffira pas d’empiler les mégapixels : il faudra aussi sortir de Chine — et assumer une distribution globale.