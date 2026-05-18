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Vivo X500 : écrans, zoom 200 mégapixels et modèle Pro Max, les premières fuites se précisent

Vivo X500 : écrans, zoom 200 mégapixels et modèle Pro Max, les premières fuites se précisent

vivo préparerait une gamme vivo X500 plus segmentée que jamais. Selon Digital Chat Station, la série vivo x500 proposerait trois tailles d’écran : 6,37 pouces, 6,59 pouces et 6,85 pouces, avec un positionnement qui semble viser directement Apple et les modèles Ultra Android.

vivo X500 : Trois tailles pour trois usages

Le vivo X500 standard pourrait adopter une dalle de 6,59 pouces, tandis que le vivo X500 Pro miserait sur un format plus compact de 6,37 pouces, proche de celui attendu sur l’iPhone 18 Pro. Le vivo X500 Pro Max, lui, grimperait à 6,85 pouces, un format taillé pour la photo, la vidéo et le jeu mobile.

Cette stratégie est intéressante : vivo ne se contente plus de décliner un flagship en petit et grand modèle. La marque semble vouloir créer des identités plus nettes, entre smartphone compact premium, modèle équilibré et vitrine technologique.

Le Pro Max garderait le meilleur zoom

La fuite indique aussi que seul le grand modèle serait actuellement testé avec un téléobjectif périscopique de 200 mégapixels. Les autres variantes pourraient rester sur un module périscopique de 50 mégapixels.

Le prototype évoqué intégrerait également un capteur principal de 50 mégapixels de grande taille, au format 1/1,28 pouce, avec technologie LOFIC, pensée pour améliorer la dynamique et mieux gérer les hautes lumières. Vivo envisagerait aussi un ultra grand-angle de 50 mégapixels amélioré.

Vivo veut verrouiller son image de spécialiste photo

Avec cette gamme vivo X500, vivo semble poursuivre une stratégie très claire : concurrencer Samsung, Xiaomi et OPPO sur le terrain de la photographie mobile avancée, tout en proposant des formats plus variés que les générations précédentes.

Un modèle vivo X500e est également évoqué, mais ses caractéristiques restent floues. La série devrait être présentée en Chine autour de septembre, si le calendrier actuel se confirme.

vivo ne cherche plus seulement à suivre le marché du flagship Android. Avec le vivo X500 Pro Max, la marque veut visiblement imposer son propre langage : grand écran, gros capteurs et zoom extrême.