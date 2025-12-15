Accueil » vivo X300 Ultra : un smartphone photo extrême et une caméra d’action en préparation pour 2026

Vivo n’a pas encore dit son dernier mot pour sa série vivo X300. Après le déploiement mondial des vivo X300 et vivo X300 Pro, le constructeur chinois prépare déjà la suite. En 2026, un troisième modèle viendra compléter la gamme : le vivo X300 Ultra, un smartphone qui s’annonce comme une véritable vitrine technologique — notamment sur le terrain de la photo.

Mais ce n’est pas tout. Selon une nouvelle fuite, vivo pourrait également faire une entrée remarquée sur le marché des caméras d’action, en capitalisant sur son savoir-faire historique en stabilisation d’image.

vivo X300 Ultra : la photographie au sommet des priorités

Le vivo X300 Ultra serait animé par le Snapdragon 8 Elite Gen 5, la nouvelle puce haut de gamme de Qualcomm. Mais au-delà des performances brutes, c’est surtout l’architecture photo qui attire l’attention.

Les informations actuelles évoquent un module arrière particulièrement ambitieux, composé de deux capteurs de 200 mégapixels, l’un dédié au grand-angle, l’autre au téléobjectif et un capteur ultra grand-angle de 50 mégapixels.

Une configuration qui placerait le vivo X300 Ultra parmi les smartphones les plus avancés du marché en matière d’imagerie mobile. Vivo semble clairement vouloir pousser encore plus loin sa philosophie axée sur la photo computationnelle, la capture haute résolution et le zoom longue portée.

Une caméra d’action vivo en préparation pour 2026

Mais, l’année 2026 pourrait réserver une autre surprise. D’après le leaker bien connu Digital Chat Station, vivo travaillerait également sur une caméra d’action autonome, dont le lancement serait envisagé pour le premier semestre 2026.

Aucune fiche technique n’a encore filtré, et le calendrier reste provisoire. Toutefois, la source n’exclut pas une présentation conjointe avec le vivo X300 Ultra, ce qui renforcerait l’idée d’un positionnement très orienté « imaging » pour la marque l’an prochain.

Une expertise en stabilisation déjà bien établie

L’idée d’une caméra d’action signée vivo n’a rien d’incongru. Bien au contraire. La marque dispose d’un véritable héritage technologique en matière de stabilisation matérielle.

Dès 2020, vivo faisait figure de pionnier avec le système micro-gimbal du vivo X50 Pro, une solution matérielle capable de compenser les mouvements bien plus efficacement que la stabilisation optique classique. Cette technologie a ensuite été déployée sur plusieurs générations, jusqu’à la série vivo X80.

Si Vivo a depuis abandonné le gimbal mécanique, ce n’est pas par manque de maîtrise, mais plutôt à cause de l’évolution des capteurs photo — devenus trop grands et trop lourds pour être déplacés efficacement par ces mécanismes.

Résultat : vivo cumule aujourd’hui une solide expertise en stabilisation matérielle et logicielle, précisément les deux piliers essentiels d’une caméra d’action performante.

Une diversification logique pour Vivo

Face au succès de marques établies comme GoPro, DJI ou Insta360, l’arrivée d’un nouvel acteur peut sembler audacieuse. Mais pour vivo, cette diversification apparaît presque naturelle.

Avec ses avancées constantes en imagerie mobile, son travail sur la vidéo, la stabilisation et la colorimétrie, vivo dispose des briques technologiques nécessaires pour proposer une caméra d’action différenciante, potentiellement très orientée qualité d’image et stabilisation avancée.

Si le projet se confirme, 2026 pourrait marquer un tournant stratégique pour vivo, qui dépasserait le cadre du smartphone pour s’attaquer à un nouveau segment du marché de l’imagerie.