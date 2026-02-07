Vivo X300 Ultra : Le premier smartphone « Double 200 mégapixels » arrive en Europe

Après avoir longtemps réservé ses modèles « Ultra » à certains marchés, Vivo pourrait enfin changer d’échelle. Une nouvelle fuite attribuée au leaker Gadgetsdata esquisse un Vivo X300 Ultra extrêmement ambitieux : gros capteurs, grosse batterie, et un module photo pensé comme un outil de création avant tout.

Le tout, avec un indice concret qui revient dans plusieurs sources : un modèle V2562 déjà repéré dans des certifications internationales, signe d’un lancement hors Chine plus crédible que jamais.

Vivo veut faire « sortir » son Ultra de sa bulle

Le signal le plus intéressant n’est pas un chiffre de mégapixels, mais une trajectoire. Plusieurs médias évoquent un Vivo X300 Ultra aperçu via des certifications (EEC en Europe, TKDN en Indonésie) sous la référence V2562, un chemin classique avant une commercialisation internationale.

Dans ce contexte, la fuite qui parle d’un lancement global, et même d’une arrivée potentielle en Inde, ressemble moins à un fantasme qu’à une préparation réelle de distribution.

Un monstre photo « double 200 mégapixels »

Selon les informations relayées, Vivo testerait une configuration photo centrée sur deux capteurs de 200 mégapixels :

200 mégapixels Sony LYT901 en capteur principal, présenté comme proche du format 1 pouce

50 mégapixels Sony LYT828 en ultra grand-angle

200 mégapixels Samsung HPB en téléobjectif

5 mégapixels multispectral, dédié à la précision colorimétrique

La même fuite évoque aussi une plateforme très haut de gamme (Snapdragon 8 Elite Gen 5) et une batterie autour de 7 000 mAh, avec 100 W filaire et 40 W sans fil.

Pourquoi « double 200 mégapixels » n’est pas juste un concours de chiffres ?

Sur le papier, « 200 megapixels » peut ressembler à un argument marketing. Dans la pratique, l’intérêt est ailleurs :

Téléobjectif plus sérieux : si le 200 mégapixels est associé à un capteur plus grand, Vivo peut viser un vrai saut en zoom (détails, basse lumière, latitude de recadrage). Plusieurs fuites et articles spéculent même sur une approche de zoom plus « continu », dans la lignée de ce que certaines marques tentent côté photo computationnelle.

Capteur multispectral : c’est le détail « pro ». Ce type de module sert surtout à mieux caler les couleurs et la balance des blancs, en particulier sur les tons chair et sous éclairages mixtes. Autrement dit : moins d’images « belles mais fausses », plus de cohérence.

7 000 mAh + flagship SoC : si c’est confirmé, Vivo parie sur une promesse très concrète en 2026 : filmer longtemps, stabiliser beaucoup, traiter des rafales HDR, sans que l’autonomie ne s’écroule au bout de deux heures de tournage.

Et surtout, si le V2562 signe réellement un lancement international, Vivo ne jouerait plus seulement la vitrine technologique en Chine : il viendrait chasser frontalement sur les terres « Ultra » de Samsung, Xiaomi et consorts, mais avec son obsession historique pour la photo.

Ce qu’il faut surveiller avant de s’emballer

Comme toujours avec les fuites, il y a trois zones d’ombre à clarifier :