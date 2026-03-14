vivo X300 Ultra : lancement imminent le 30 mars avec communication satellite et 1 To

vivo pourrait bien tenir l’un de ses rendez-vous hardware les plus denses de ce début d’année. D’après plusieurs fuites relayées en Chine, la marque préparerait un lancement groupé pour la fin du mois, avec en tête d’affiche le vivo X300 Ultra, accompagné du vivo X300s et de la vivo Pad 6 Pro.

À ce stade, rien n’a encore été officialisé par vivo, mais une capture d’écran partagée par plusieurs blogueurs tech chinois donne déjà une idée assez précise du calendrier et des variantes prévues.

Un lancement attendu le 30 mars, avec une commercialisation dès le 3 avril

Selon cette fuite, les vivo X300 Ultra, X300s et Pad 6 Pro seraient annoncés en Chine le 30 mars 2026, avant une mise en vente qui débuterait le 3 avril. Le fait que la même image ait circulé chez plusieurs sources chinoises laisse penser qu’elle pourrait provenir d’une communication destinée aux canaux de distribution ou au retail, même si cette origine n’est pas confirmée officiellement.

Le calendrier paraît cohérent avec les rumeurs qui évoquaient déjà une présentation du X300 Ultra avant la fin du mois de mars.

vivo X300 Ultra : quatre versions et un modèle 1 To avec communication satellite

Toujours d’après la fuite relayée ce 14 mars, le vivo X300 Ultra serait décliné en quatre configurations : 12 Go + 256 Go, 12 Go + 512 Go, 16 Go + 512 Go et 16 Go + 1 To. La version la plus haut de gamme, en 16 Go / 1 To, intégrerait en plus une fonction de communication satellite. Côté finitions, trois coloris sont évoqués : vert, noir et argent.

Sur le plan stratégique, ce positionnement confirme ce que vivo laisse entrevoir depuis plusieurs mois : faire du X300 Ultra non seulement un photophone premium, mais aussi un véritable produit vitrine, capable de rivaliser avec les flagships Android les plus ambitieux du marché chinois.

vivo X300s : une fiche plus large en coloris, mais possiblement limitée à la Chine

Le vivo X300s apparaîtrait lui aussi en quatre variantes mémoire : 12 Go + 256 Go, 12 Go + 512 Go, 16 Go + 512 Go et 16 Go + 1 To.

Les coloris mentionnés sont vert, violet, blanc et noir. La même fuite suggère que ce modèle pourrait rester, au moins dans un premier temps, réservé au marché chinois. Certains relais estiment qu’il pourrait ensuite être relancé en Inde sous un autre nom, possiblement vivo X300T, mais cela reste à ce stade du domaine de la rumeur.

vivo Pad 6 Pro : cinq configurations pour accompagner l’écosystème

La vivo Pad 6 Pro serait proposée dans cinq déclinaisons : 8 Go + 256 Go, 12 Go + 256 Go, 12 Go + 512 Go, 16 Go + 512 Go et 16 Go + 1 To. Trois finitions sont citées dans la fuite : bleu, violet et gris. En revanche, aucune indication solide ne confirme pour l’instant une sortie mondiale de la tablette.

Ce que cela dit de la stratégie vivo

Au fond, cette fuite raconte surtout une chose : vivo semble vouloir orchestrer un lancement d’écosystème plutôt qu’une simple annonce smartphone. Un Ultra pour l’image de marque, un vivo X300s pour élargir l’offre premium, et une vivo Pad 6 Pro pour renforcer la cohérence de gamme. C’est une formule désormais bien rodée chez les grands constructeurs chinois, qui cherchent à créer un effet de halo entre mobile, tablette et accessoires créatifs.

Reste maintenant la question la plus importante : combien de ces produits sortiront réellement de Chine. À ce jour, les rumeurs évoquent une possible arrivée globale du X300 Ultra au deuxième trimestre 2026, tandis que le vivo X300s pourrait rester plus longtemps cantonné au marché domestique. Là encore, il faudra attendre une confirmation officielle avant d’y voir une stratégie internationale arrêtée.

En clair, le 30 mars s’impose désormais comme la date à surveiller. Et si cette fuite se confirme, vivo pourrait frapper fort avec une salve de produits pensée pour affirmer un peu plus sa montée en gamme.