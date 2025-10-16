vivo remplace enfin Funtouch OS : OriginOS 6 promet une expérience ultra fluide et intelligente

vivo vient d’annoncer le déploiement mondial d’OriginOS, sa surcouche maison jusqu’ici réservée à la Chine. Exit Funtouch OS : la marque veut offrir la même expérience logicielle haut de gamme à tous ses utilisateurs. Et pour marquer ce tournant, elle dévoile OriginOS 6, une mise à jour centrée sur la fluidité, le design et l’intelligence artificielle.

OriginOS 6 : la fluidité avant tout

Le mot d’ordre d’OriginOS 6 est simple : la douceur et la réactivité. vivo introduit un nouveau Origin Smooth Engine, un moteur d’optimisation qui synchronise les modules clés du système — calcul, stockage et affichage — pour offrir une expérience sans à-coups.

La nouvelle architecture 8+1 Ultra-Core Computing donne la priorité aux tâches critiques, permettant :

un gain de 18,5 % sur les temps de chargement des applications,

une stabilité des images améliorée de 10,5 %,

et un chargement des données 106 % plus rapide grâce à la fonction Memory Fusion.

Les animations, elles aussi, deviennent plus naturelles : Spring Animation, Blur Transition, Morphing Animation ou encore One Shot Animation renforcent la fluidité perçue à chaque geste.

Enfin, le nouveau Snap-Up Engine alloue dynamiquement la puissance de calcul pour perfectionner la réactivité tactile, un point clé pour les gamers et les utilisateurs intensifs.

À noter : le vivo X300 Pro, premier modèle sous OriginOS 6, a déjà obtenu la certification SGS de fluidité durable après une simulation de 5 ans d’utilisation intensive.

Un design inspiré de la nature

OriginOS 6 adopte une approche esthétique inspirée du monde naturel : transparence, reflets lumineux, effets de profondeur et de mouvement. La nouvelle police « vivo Sans2 », compatible avec 40 langues, introduit un poids de caractère ajustable, une première pour l’écosystème Vivo.

Les options Dynamic Glow et Translucent Color ajoutent une touche de légèreté et de réalisme.

Personnalisation totale

Écran de verrouillage modulaire : disposez et redimensionnez librement vos widgets.

Nouvelle grille d’accueil 4×7 avec dossiers adaptatifs.

Météo immersive : une interface visuelle dynamique qui s’adapte aux conditions réelles.

L’IA au cœur d’OriginOS 6

vivo a travaillé main dans la main avec Google pour intégrer Gemini et Entourer pour chercher à son système.

Origin Island: un centre intelligent

Une nouvelle « Origin Island » s’affiche en haut de l’écran, offrant des mises à jour en temps réel via la fonction Live Updates d’Android 16. Elle permet des suggestions contextuelles, la fonction Copy & Go (copier un numéro pour l’appeler ou envoyer un message), et Drag & Go (glisser une image vers une app suggérée pour continuer une tâche).

IA créative et photo intelligente

La nouvelle suite AI Retouch regroupe : AI Erase, AI Image Expander, et AI Photo Enhance, le tout dans un workflow unifié. Côté productivité, vivo AI introduit des outils comme : Smart Call Assistant, DocMaster, AI Creation, et AI Search.

Endurance et stabilité énergétique

Grâce à la technologie BlueVolt, OriginOS 6 améliore la gestion de l’énergie et la stabilité de charge, garantissant des performances constantes, même sous forte sollicitation.

Déploiement mondial en novembre 2025

Le déploiement d’OriginOS 6 commencera en novembre 2025, par vagues successives selon les modèles. Jusqu’ici, seuls les vivo chinois profitaient d’OriginOS, tandis que les versions internationales tournaient sous Funtouch OS, souvent critiqué pour son manque de fluidité et son interface datée.

Avec OriginOS 6, vivo offre enfin à ses utilisateurs du monde entier une expérience cohérente, fluide et moderne — un vrai pas en avant pour la marque.