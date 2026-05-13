Le marché des smartphones pliables pourrait être sur le point de changer de direction. Après le lancement du Huawei Pura X Max et les rumeurs autour d’un futur Galaxy Z Fold plus large chez Samsung, plusieurs fuites indiquent désormais que Vivo, Honor et même Apple explorent eux aussi des formats « wide foldable ».

L’objectif est clair : corriger l’un des principaux défauts des pliables actuels, souvent jugés trop étroits lorsqu’ils sont fermés.

vivo préparerait un pliable plus large et mieux maîtrisé

Selon le leaker Smart Pikachu, le futur vivo X Fold 6 apporterait des améliorations importantes sur la pliure de l’écran. Mais, l’information la plus intéressante concerne l’orientation stratégique de vivo. La marque envisagerait progressivement d’adopter des designs plus larges pour ses futurs pliables au format livre.

Cette évolution ferait sens.

Les smartphones pliables de type livre classiques, notamment chez Samsung, privilégient des écrans externes hauts et étroits afin de conserver une bonne ergonomie une fois repliés. Mais cette approche peut rendre l’utilisation quotidienne moins naturelle pour la saisie ou la consultation rapide.

Un format plus large rapproche davantage le smartphone d’une tablette compacte lorsqu’il est ouvert, tout en rendant l’écran externe plus confortable.

Honor travaillerait aussi sur un modèle large

De son côté, le leaker Guan Tongxue GiM affirme que Honor développe lui aussi un pliable large depuis longtemps. Le prototype aperçu dans la fuite montre un appareil avec un triple module photo, un écran secondaire arrière, un format plus horizontal et une expérience proche d’une tablette une fois ouvert.

Le lancement ne serait toutefois pas attendu avant le premier trimestre 2027.

Honor semble donc prendre son temps pour affiner la formule plutôt que d’accélérer la commercialisation.

Samsung et Apple poussent indirectement le marché

Cette tendance ne vient pas de nulle part. Huawei a déjà ouvert la voie avec le Pura X Max. Samsung préparerait un Galaxy Z Fold plus large pour accompagner les Z Fold 8 et Z Flip 8. Et Apple travaillerait également sur son premier iPhone pliable, parfois évoqué sous le nom d’iPhone Ultra.

La potentielle arrivée d’Apple pourrait accélérer massivement cette nouvelle catégorie. Car si Cupertino valide un format plus large et plus horizontal, l’ensemble de l’industrie Android pourrait rapidement suivre.

Le pliable cherche encore sa forme définitive

Depuis plusieurs années, les constructeurs expérimentent autour des pliables sans qu’un format universel ne s’impose réellement. Le smartphone pliable idéal n’existe probablement pas encore.

Les formats actuels offrent un excellent compromis de mobilité, mais restent parfois moins pratiques qu’un smartphone classique au quotidien. Les modèles large cherchent justement à réduire cette friction.

Cette évolution montre surtout que les fabricants commencent à sortir de la simple démonstration technologique pour réfléchir davantage aux usages réels.

Le futur du pliable pourrait ressembler davantage à une mini-tablette

Avec ces nouveaux designs plus larges, les constructeurs semblent progressivement transformer le pliable en appareil hybride entre smartphone et tablette. L’objectif n’est plus seulement d’impressionner avec un écran flexible. Il s’agit désormais de proposer une expérience plus naturelle, plus polyvalente et plus cohérente au quotidien.

Et si cette direction se confirme, les pliables de demain pourraient finalement ressembler moins à des smartphones qui se déplient… qu’à des tablettes compactes capables de se refermer dans une poche.