Xiaomi MIX 5 : écran 100 % plein, caméra invisible et Face ID sous l’écran en approche

Xiaomi semble avoir retrouvé le goût de l’expérimentation. Après une série Xiaomi 17 très remarquée, plusieurs fuites concordantes indiquent que le constructeur chinois préparerait le retour de la gamme MIX avec un MIX 5, pensé comme une vitrine technologique — et potentiellement lancé avant la prochaine génération d’iPhone.

Un signal fort pour une série qui, par le passé, a souvent dicté les grandes tendances du design mobile.

Un héritage en pause depuis le MIX 4

La gamme MIX est en sommeil depuis la sortie du Xiaomi MIX 4 en août 2021. À l’époque, Xiaomi avait frappé fort :

caméra frontale sous l’écran,

châssis unibody en céramique,

écran AMOLED de 6,67 pouces,

puce Snapdragon 888+.

Mais malgré son audace, le MIX 4 souffrait d’un point faible majeur : la qualité limitée de la caméra frontale, bridée par les contraintes technologiques de l’époque. Une promesse incomplète de « plein écran » qui laissait encore place au compromis.

MIX 5 : vers un véritable écran sans concessions

Selon le leaker bien connu Digital Chat Station, un constructeur non nommé travaillerait actuellement sur un smartphone intégrant un écran quadri-courbé, et une caméra frontale sous la dalle de nouvelle génération. Même si Xiaomi n’est pas cité explicitement, la communauté tech ne doute guère : tout pointe vers le Xiaomi MIX 5. Ce type de configuration correspond parfaitement à l’ADN de la gamme, historiquement dédiée aux designs sans compromis visuel.

L’information la plus intrigante vient toutefois d’un autre leaker, Smart Pikachu. Celui-ci évoque une édition Explorer Edition — très probablement liée au MIX 5 — intégrant une reconnaissance faciale 3D entièrement dissimulée sous l’écran.

Si cela se confirme, Xiaomi pourrait devenir le premier constructeur au monde à commercialiser cette technologie à grande échelle. Jusqu’ici, le Face ID d’Apple ou ses équivalents Android reposent tous sur des modules visibles (encoche, Dynamic Island, poinçon). Un Face ID invisible représenterait l’ultime étape vers un smartphone réellement « tout écran ».

Un lancement symbolique… et stratégique

Selon les rumeurs, le MIX 5 pourrait être présenté lors du discours annuel de Lei Jun, un événement réservé aux annonces les plus structurantes pour Xiaomi. Le calendrier évoqué n’est pas anodin : le MIX 5 arriverait avant la série iPhone 18, positionnant Xiaomi en éclaireur sur le terrain du design et des technologies invisibles — un domaine où Apple avance traditionnellement plus prudemment.

Si le MIX 5 tient ses promesses, il ne s’agira pas d’un simple smartphone haut de gamme de plus. Reste à voir si Xiaomi parviendra à transformer cette ambition en produit réellement mature. Mais une chose est sûre : le MIX 5 pourrait bien marquer un nouveau tournant dans l’histoire du smartphone — exactement comme ses prédécesseurs l’avaient fait avant lui.