Accueil » Le succès de l’iPhone 17 propulse la croissance mondiale du smartphone

Le succès de l’iPhone 17 propulse la croissance mondiale du smartphone

Le succès de l'iPhone 17 propulse la croissance mondiale du smartphone

Apple est en train de vivre l’une des années les plus impressionnantes de son histoire. Et selon IDC, la marque à la pomme ne se contente pas d’écraser ses propres records : elle entraîne tout le marché vers le haut.

Mais, ce boom aura un contrecoup… et c’est Apple elle-même qui va provoquer la chute de 2026.

iPhone 17 : des ventes historiques qui obligent IDC à revoir ses prévisions

Selon les derniers chiffres d’IDC, Apple devrait livrer 247,4 millions d’iPhone en 2025, un record absolu pour l’entreprise et une croissance annuelle de 6,1 %.

Le phénomène est si puissant que l’institut a dû revoir la croissance mondiale du smartphone :

Prévision initiale : +1 %,

Nouvelle prévision : +1,5 %,

soit 1,25 milliard d’unités vendues dans le monde.

L’élément moteur : l’iPhone 17, dont les ventes explosent littéralement — notamment dans le très stratégique marché chinois.

La Chine craque pour l’iPhone 17 : leadership total en octobre et novembre

Selon IDC, la demande en Chine est telle qu’elle a complètement inversé les prévisions : Apple était attendue à –1 % en 2025 sur le marché chinois. La nouvelle projection est désormais +3 %.

Dans le détail

Apple est n° 1 en Chine en octobre et novembre.

Plus de 20 % de part de marché, loin devant tous ses concurrents.

Résultat : la prévision de croissance d’IDC pour Apple au Q4 est passée de +9 % à +17 % YoY.

Un renversement spectaculaire dans un marché connu pour sa volatilité.

2026 : une chute annoncée… mais parfaitement maîtrisée

Malgré un 2025 triomphant, IDC annonce une baisse de 4,2 % des expéditions iPhone en 2026. La raison ? Apple va volontairement casser son propre rythme de lancement.

Le nouveau calendrier Apple :

Ce décalage de six mois va mécaniquement plomber les volumes 2026.

Et ce n’est pas tout : la crise mondiale de la mémoire devrait faire grimper les coûts, réduire les stocks et impacter l’ensemble du marché.

IDC prévoit donc :

–0,9 % de ventes globales de smartphones en 2026.

Reprise attendue : 2027, avec le retour d’un cycle iPhone « normal ».

Un marché qui se plie aux décisions d’un seul acteur

Soyons honnêtes : il est rare qu’un groupe influence autant une industrie entière. Mais, Apple n’est pas un constructeur comme les autres :

peu de modèles

une base d’utilisateurs fidèles

un écosystème ultra-dominant

des lancements qui rythment l’année tech

Quand Apple avance, tout le marché en profite. Quand Apple décale ses sorties, l’industrie entière fléchit. Cette capacité à faire monter ou descendre un marché de plus d’un milliard d’appareils montre à quel point Apple reste au centre du jeu.

Apple règne — et le monde s’ajuste

Le succès de l’iPhone 17 n’est pas qu’anecdotique : il transforme les prévisions globales, renverse un marché chinois ultra-compétitif, et prouve qu’Apple reste capable de dicter le tempo du secteur.

2026 marquera une pause — une pause voulue. 2027 repartira de plus belle.

Entre le futur iPhone Fold, l’iPhone 18 Pro au chipset de 2 nm et une stratégie de calendrier repensée, Apple prépare déjà sa prochaine domination.