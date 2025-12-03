Le succès de l’iPhone 17 propulse la croissance mondiale du smartphone

Apple est en train de vivre l’une des années les plus impressionnantes de son histoire. Et selon IDC, la marque à la pomme ne se contente pas d’écraser ses propres records : elle entraîne tout le marché vers le haut.
Mais, ce boom aura un contrecoup… et c’est Apple elle-même qui va provoquer la chute de 2026.
iPhone 17 : des ventes historiques qui obligent IDC à revoir ses prévisions
Selon les derniers chiffres d’IDC, Apple devrait livrer 247,4 millions d’iPhone en 2025, un record absolu pour l’entreprise et une croissance annuelle de 6,1 %.
Le phénomène est si puissant que l’institut a dû revoir la croissance mondiale du smartphone :
- Prévision initiale : +1 %,
- Nouvelle prévision : +1,5 %,
- soit 1,25 milliard d’unités vendues dans le monde.
L’élément moteur : l’iPhone 17, dont les ventes explosent littéralement — notamment dans le très stratégique marché chinois.
La Chine craque pour l’iPhone 17 : leadership total en octobre et novembre
Selon IDC, la demande en Chine est telle qu’elle a complètement inversé les prévisions : Apple était attendue à –1 % en 2025 sur le marché chinois. La nouvelle projection est désormais +3 %.
Dans le détail
- Apple est n° 1 en Chine en octobre et novembre.
- Plus de 20 % de part de marché, loin devant tous ses concurrents.
- Résultat : la prévision de croissance d’IDC pour Apple au Q4 est passée de +9 % à +17 % YoY.
Un renversement spectaculaire dans un marché connu pour sa volatilité.
2026 : une chute annoncée… mais parfaitement maîtrisée
Malgré un 2025 triomphant, IDC annonce une baisse de 4,2 % des expéditions iPhone en 2026. La raison ? Apple va volontairement casser son propre rythme de lancement.
Le nouveau calendrier Apple :
- iPhone 18 Pro + iPhone Fold : septembre 2026
- iPhone 18 « standard » : printemps 2027 (déplacement historique)
Ce décalage de six mois va mécaniquement plomber les volumes 2026.
Et ce n’est pas tout : la crise mondiale de la mémoire devrait faire grimper les coûts, réduire les stocks et impacter l’ensemble du marché.
IDC prévoit donc :
- –0,9 % de ventes globales de smartphones en 2026.
- Reprise attendue : 2027, avec le retour d’un cycle iPhone « normal ».
Un marché qui se plie aux décisions d’un seul acteur
Soyons honnêtes : il est rare qu’un groupe influence autant une industrie entière. Mais, Apple n’est pas un constructeur comme les autres :
- peu de modèles
- une base d’utilisateurs fidèles
- un écosystème ultra-dominant
- des lancements qui rythment l’année tech
Quand Apple avance, tout le marché en profite. Quand Apple décale ses sorties, l’industrie entière fléchit. Cette capacité à faire monter ou descendre un marché de plus d’un milliard d’appareils montre à quel point Apple reste au centre du jeu.
Apple règne — et le monde s’ajuste
Le succès de l’iPhone 17 n’est pas qu’anecdotique : il transforme les prévisions globales, renverse un marché chinois ultra-compétitif, et prouve qu’Apple reste capable de dicter le tempo du secteur.
2026 marquera une pause — une pause voulue. 2027 repartira de plus belle.
Entre le futur iPhone Fold, l’iPhone 18 Pro au chipset de 2 nm et une stratégie de calendrier repensée, Apple prépare déjà sa prochaine domination.