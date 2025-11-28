Accueil » iPhone Fold : ce que l’on sait du tout premier iPhone pliable

iPhone Fold : ce que l’on sait du tout premier iPhone pliable

Le tout premier iPhone pliable, souvent appelé iPhone Fold, devrait enfin être dévoilé l’an prochain. Pour beaucoup d’analystes, l’arrivée d’Apple sur ce segment marquera un tournant décisif : tant que la marque à la pomme n’a pas lancé son propre modèle, les smartphones pliables resteront un marché de niche.

2026—2027 pourraient donc être les années où tout bascule.

Et grâce à de nouvelles fuites — dont un rapport de JP Morgan et plusieurs informations provenant de Chine et de Corée —, nous avons désormais un portrait beaucoup plus précis du premier iPhone Fold.

Un design « style livre », façon Galaxy Z Fold — mais en plus ambitieux

D’après JP Morgan, l’iPhone Fold adoptera un format livre, à l’image des modèles Galaxy Z Fold de Samsung. Mais, Apple prévoit plusieurs innovations clés.

Une caméra interne sous l’écran… de 24 mégapixels

C’est une première dans le monde des pliables. Les smartphones pliables Android actuels embarquent des caméras sous l’écran de 4 à 8 mégapixels.

Apple monterait directement à 24 mégapixels, créant un énorme écart en qualité.

Un écran intérieur sans pli visible

C’est la nouvelle majeure. Selon UDN, Apple aurait enfin résolu l’un des plus gros problèmes des écrans pliables : le pli au centre de l’écran, quasi invisible ici.

Samsung fournira la dalle, mais c’est Apple qui aurait conçu les composants internes responsables de cette avancée.

Dimensions des écrans

Écran interne : 7,8 pouces

Écran externe : 5,5 pouces, avec caméra frontale en poinçon

Touch ID revient… et serait intégré dans le bouton latéral (pas de Face ID).

Module photo : quatre capteurs, dont deux à l’intérieur

Selon les fuites actuelles, l’iPhone Fold embarquerait :

un capteur principal de 48 mégapixels

un second capteur arrière de 48 mégapixels

un capteur de 24 mégapixels sous l’écran interne

une caméra frontale externe en poinçon

Cela ferait de l’iPhone Fold le pliable le mieux équipé en caméras haute résolution.

Une batterie enfin digne des pliables : > 5000 mAh

L’analyste Ming-Chi Kuo indique que l’iPhone Fold adoptera des cellules haute densité, avec une capacité située entre 5400 et 5800 mAh selon des sources coréennes.

Dans tous les cas, ce sera la plus grande batterie jamais mise dans un iPhone. L’actuel record est de 5088 mAh (iPhone 17 Pro Max). Et, surtout, Apple dépasserait Samsung (4,400 mAh sur le Galaxy Z Fold 7)… et Google (4822 mAh sur le Pixel 10 Pro Fold)

Apple n’a toutefois pas encore choisi son fournisseur de batteries.

Épaisseur : légèrement plus grand que Samsung, mais plus fin ouvert

Selon Kuo, l’iPhone Fold se vantera d’une épaisseur de 9–9,5 mm lorsqu’il est fermé, contre 4,5–4,8 mm lorsqu’il est ouvert. À titre de comparaison, le Samsung Galaxy Z Fold 7 mesure respectivement 8,9 mm et 4,2 mm, tandis que le Pixel 10 Pro Fold mesure 10,8 mm et 5,2 mm.

L’iPhone Fold serait donc plus fin que Google, mais légèrement plus épais que Samsung.

Production, calendrier et volumes

Kuo précise :

Production de masse : T4 2026

Lancement mondial : fin 2026 à début 2027

Expéditions prévues : 2026 → 3 à 5 millions d’unités 2027 → 20 millions (1re + 2e génération)



Apple aurait déjà produit 100 unités pour ses tests EVT (engineering validation test), ce qui confirme que le design final est en phase de validation avancée.

Prix : autour de 2 399 dollars — le plus cher des iPhone

Selon Fubon Research, le prix de base serait : 2 399 dollars. D’autres analystes évoquent une fourchette de 2000 à 2500 $, mais tous s’accordent sur un point : ce sera l’iPhone le plus cher de l’histoire.

Apple semble vouloir arriver tard, mais avec un appareil totalement mature — une stratégie classique pour la marque.