iPhone 18 Pro : un dos plus uniforme pour corriger le design bicolore de l’iPhone 17 Pro

Après plusieurs générations au design quasi identique, Apple avait pris un risque cette année avec le nouveau look de l’iPhone 17 Pro et du 17 Pro Max. Les bords en aluminium, les coloris plus mats et le dos à deux teintes ont marqué une rupture — mais aussi divisé les fans.

Résultat : selon une nouvelle fuite venue de Chine, Apple prépare un ajustement esthétique important pour l’iPhone 18 Pro.

iPhone 18 Pro : Un dos plus homogène et une couleur unifiée

L’une des principales critiques à l’égard de l’iPhone 17 Pro concernait le contraste entre le châssis en aluminium et la plaque de verre arrière. Pour faciliter la recharge sans fil, Apple avait choisi un verre d’une teinte légèrement différente, ce qui donnait à l’appareil un aspect « bicolore » visible, surtout sur les coloris sombres.

Avec le futur iPhone 18 Pro, la marque chercherait à réduire ce contraste afin d’obtenir un effet visuel plus uniforme, où le cadre et la partie arrière sembleront ne faire qu’un. Ce changement viserait à rendre le design plus fluide, plus premium et plus proche de l’esthétique des anciens modèles Pro, souvent salués pour leur élégance.

« Apple veut unifier la teinte de l’aluminium et du verre pour un rendu plus cohérent et haut de gamme », selon la source anonyme relayée sur Weibo.

Un design plus soigné, mais pas révolutionnaire

Il ne s’agit évidemment pas d’une refonte totale. Le dos restera en verre pour conserver la recharge MagSafe et Qi2, mais avec une nouvelle méthode de traitement colorimétrique afin de mieux faire correspondre la nuance du verre à celle du cadre métallique. C’est un détail mineur, mais qui pourrait faire une vraie différence visuelle, notamment sur les versions foncées — où la séparation actuelle est la plus visible.

Les observateurs estiment qu’Apple n’avait pas uniformisé la couleur sur l’iPhone 17 Pro par choix, afin de tester la réaction du public avant de trancher pour la génération suivante.

Les autres changements prévus pour l’iPhone 18 Pro

D’après les rumeurs les plus crédibles, Apple prépare pour 2026 plusieurs évolutions techniques plus marquantes :

Face ID sous l’écran : le capteur TrueDepth pourrait disparaître de la découpe en haut de l’écran.

Châssis plus épais : pour accueillir une batterie plus grande, améliorant l’autonomie.

Modem 5G maison : Apple remplacerait enfin les puces Qualcomm par son propre modem.

Préparation du « 20ᵉ anniversaire » de l’iPhone (en 2027), où la version Pro pourrait éliminer totalement les découpes visibles, caméra frontale comprise.

Un petit changement qui compte

À première vue, uniformiser la couleur du dos peut sembler anecdotique face à ces innovations. Mais pour Apple, le design est autant une question de perception que de technologie. Un dos parfaitement harmonieux renforcerait la sensation de qualité et corrigerait l’un des seuls reproches faits à l’iPhone 17 Pro.

Et, qui sait ? Si Apple réintroduit en plus un coloris noir profond façon « Graphite » ou « Space Black », elle pourrait bien reconquérir les puristes du design minimaliste.

Un petit détail esthétique, peut-être, mais un retour bienvenu à la cohérence visuelle « à la Apple ».