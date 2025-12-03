AWS lance Nova 2 et dévoile quatre nouveaux modèles IA

Amazon Web Services vient de frapper fort au AWS re:Invent 2025, avec une mise à niveau massive de sa famille de modèles Nova et un tout nouveau service destiné aux entreprises pour créer leurs propres IA sur mesure.

Lors de la keynote, le nouveau CEO Matt Garman a annoncé Nova 2, une flotte de quatre modèles « maison », bien plus avancés que la première génération présentée en 2024.

Voici les 4 nouveaux modèles Nova 2

1. Nova 2 Lite — un modèle de raisonnement low-cost

Pensé pour les tâches quotidiennes nécessitant un minimum de logique et la compréhension multimodale (texte, images, vidéos), mais avec un coût d’utilisation réduit.

2. Nova 2 Pro — l’agent de raisonnement avancé

Multimodal (texte + images + vidéos + audio), optimisé pour les tâches complexes :

développement et débogage

analyse approfondie

workflows décisionnels avancés

AWS veut clairement concurrencer GPT-5.1 Pro, Gemini 3 Ultra et Claude 4.5 Opus sur ce segment.

3. Nova 2 Sonic — un modèle speech-to-speech « conversationnel »

Un modèle speech-to-speech conçu pour des assistants vocaux naturels, réactifs, qui peuvent répondre sans passer par du texte intermédiaire.

4. Nova 2 Omni — multimodal complet (entrée + sortie)

Il peut comprendre texte, images, vidéos et audio, et générer du texte ou des images.

C’est l’équivalent direct d’un GPT-4o / GPT-5.1 Omni ou d’un Gemini Omni.

AWS dévoile également Nova Forge — l’usine à IA pour entreprises

La seconde annonce majeure : Nova Forge, un service permettant aux entreprises de créer leurs propres versions des modèles Nova, appelées Novellas.

Le prix serait de 100 000 dollars/an selon CNBC.

Nova Forge offre 3 niveaux d’accès :

modèles pré-entraînés

modèles mi-entraînés

modèles post-entraînés

Le but : permettre une personnalisation profonde sans faire perdre aux modèles leur capacité de raisonnement, un problème courant dans les fine-tunings massifs.

Matt Garman a expliqué la logique ainsi : “Plus vous surchargez les modèles avec votre data, plus ils oublient ce qu’ils avaient appris avant. C’est comme apprendre une langue à 40 ans : c’est possible, mais pas optimal”.

Des entreprises comme Reddit, Sony et Booking.com utilisent déjà Nova Forge.

Pourquoi c’est important ?

AWS veut reprendre la main face à OpenAI (et son GPT-5.1 + OpenAI o3), Google (Gemini 3), Anthropic (Claude 4.5) et la montée des acteurs open source (Mistral, Qwen, DeepSeek)

Sa stratégie repose sur 3 axes :

Des modèles performants mais flexibles, adaptés au cloud AWS. Une solution complète pour construire sa propre IA, sans passer par un acteur externe. Une offre orientée entreprises, là où AWS domine déjà massivement le marché du cloud.

AWS revient dans la course

Avec Nova 2, AWS propose :

des modèles multimodaux et raisonnants au niveau des leaders du marché

un modèle speech-to-speech nouvelle génération

un service premium pour que les entreprises fabriquent leur propre IA

une réponse à la vague « fine-tuning + souveraineté » portée par Mistral, Qwen et Cohere

AWS ne veut plus seulement héberger l’IA des autres — il veut être un acteur central dans la conception, la personnalisation et le déploiement des modèles.