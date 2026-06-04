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Nintendo Switch 2 : une version à batterie remplaçable se prépare pour l’Europe

Nintendo Switch 2 : une version à batterie remplaçable se prépare pour l’Europe

L’Europe continue de redessiner l’industrie électronique. Après avoir imposé l’USB-C sur les smartphones et poussé les fabricants vers davantage de réparabilité, l’Union européenne s’attaque désormais aux batteries intégrées. Une évolution qui pourrait avoir un impact direct sur la prochaine génération de consoles portables.

Selon des documents de conformité récemment apparus, Nintendo travaillerait déjà sur une future version de la Switch 2 équipée d’une batterie remplaçable par l’utilisateur, afin de se conformer à la nouvelle réglementation européenne qui entrera en vigueur en 2027.

Une nouvelle exigence européenne pour les appareils électroniques

À partir du 18 février 2027, le règlement européen sur les batteries imposera que certaines catégories d’appareils électroniques permettent le remplacement de la batterie sans intervention complexe ni équipement spécialisé.

L’objectif est multiple : prolonger la durée de vie des produits, réduire les déchets électroniques, faciliter la réparation par les consommateurs et limiter l’obsolescence matérielle.

Cette évolution concerne de nombreux appareils électroniques portables, dont les consoles de jeu.

Une Switch 2 adaptée au marché européen

D’après les informations issues des documents de conformité, Nintendo préparerait déjà des variantes spécifiques de la famille Switch 2. Ces modèles seraient identifiés par de nouveaux numéros de référence associés à un marquage « OSM », destiné à signaler leur conformité avec les futures normes européennes.

Contrairement à ce que l’on pourrait imaginer, ces versions ne remplaceraient pas nécessairement les modèles actuels. Nintendo pourrait commercialiser simultanément : les modèles standards et les versions compatibles avec la réglementation européenne.

Cette approche permettrait au constructeur japonais de s’adapter aux différents marchés sans revoir immédiatement l’ensemble de sa chaîne de production mondiale.

Une petite révolution pour les consoles portables

Depuis plusieurs générations, les consoles portables privilégient des batteries intégrées, plus compactes et souvent plus simples à intégrer dans des designs fins. L’arrivée d’une batterie facilement remplaçable constituerait donc un changement majeur pour Nintendo.

Les détails techniques restent inconnus : trappe d’accès rapide, batterie amovible, système modulaire ou encore fixation par vis simplifiée. Pour l’instant, Nintendo n’a communiqué aucune information officielle sur la méthode retenue.

Une meilleure longévité pour les joueurs

Au-delà de la conformité réglementaire, cette évolution pourrait séduire de nombreux utilisateurs. L’un des principaux problèmes des consoles portables concerne le vieillissement naturel de la batterie après plusieurs années d’utilisation intensive.

Avec une batterie remplaçable, la durée de vie de la console augmente, les performances en mobilité restent optimales, les coûts de réparation diminuent et le marché de l’occasion pourrait être dynamisé.

Pour une console destinée à accompagner les joueurs pendant de nombreuses années, cet argument n’est pas anodin.

Un potentiel impact sur le prix

Cette transition pourrait néanmoins avoir un coût. La conception d’un appareil plus facilement réparable implique souvent davantage de composants mécaniques, une architecture interne modifiée, des certifications supplémentaires et une logistique plus complexe.

Certains observateurs estiment donc que les futures versions européennes de la Switch 2 pourraient être légèrement plus coûteuses à produire.

Reste à savoir si Nintendo choisira d’absorber cette hausse ou de la répercuter sur le prix final.

L’Europe continue d’influencer l’industrie technologique

La potentielle arrivée d’une Switch 2 à batterie remplaçable illustre parfaitement l’influence croissante de la réglementation européenne sur l’industrie mondiale. Ce qui était autrefois considéré comme un choix de design devient progressivement une obligation légale.

Après les smartphones, les ordinateurs portables et les objets connectés, les consoles de jeu entrent à leur tour dans cette logique de réparabilité.

Pour Nintendo, cette adaptation représente un défi technique. Pour les consommateurs, elle pourrait surtout marquer le retour d’une caractéristique longtemps disparue : la possibilité de prolonger soi-même la vie de son appareil sans passer par un centre de réparation.

Dans un marché où les cycles matériels s’allongent et où la durabilité devient un argument d’achat, cette contrainte réglementaire pourrait finalement se transformer en avantage concurrentiel.