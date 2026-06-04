Dell poursuit une tradition vieille de plus d’une décennie. Son nouveau XPS 14, lancé plus tôt cette année avec Windows 11, est désormais disponible avec Ubuntu 24.04 préinstallé. Une annonce qui intéressera particulièrement les développeurs, les ingénieurs et les utilisateurs Linux à la recherche d’un ordinateur portable premium prêt à l’emploi.

Si l’arrivée d’Ubuntu permet d’économiser quelques dizaines d’euros sur la licence Windows, elle confirme surtout que Dell continue de considérer Linux comme une plateforme de premier plan sur ses machines haut de gamme.

Une longue histoire entre Dell et Linux

Dell commercialise des ordinateurs XPS sous Ubuntu depuis 2012. À l’époque, l’initiative était connue sous le nom de « Project Sputnik » et visait principalement les développeurs. Au fil des années, le programme a évolué pour devenir une offre plus grand public.

L’un des principaux avantages de ces configurations officielles reste la compatibilité matérielle. Les utilisateurs bénéficient d’un système entièrement validé par Dell :

Pilotes préinstallés

Gestion optimisée de l’énergie

Support du Wi-Fi et du Bluetooth

Webcam et audio pleinement fonctionnels

Mises à jour certifiées

L’objectif est simple : éviter les longues séances de configuration souvent associées à l’installation de Linux sur certains ordinateurs portables.

Un ultrabook premium sous Intel Panther Lake

Le Dell XPS 14 s’appuie sur les nouveaux processeurs Intel Panther Lake et conserve le positionnement premium historique de la gamme. Parmi les principales caractéristiques :

Châssis en aluminium

Épaisseur inférieure à 15 mm

Poids inférieur à 1,4 kg

Webcam 8 mégapixels

Batterie de 70 Wh

Chargeur USB-C 100 W

Wi-Fi 7

Bluetooth 6.0

Dell a également revu certains éléments de design qui avaient suscité des critiques sur les générations précédentes, notamment avec un clavier plus conventionnel et un pavé tactile plus pratique au quotidien.

Une configuration de base déjà solide

Le modèle Ubuntu d’entrée de gamme comprend :

Intel Core Ultra 5 325

16 Go de mémoire LPDDR5X

SSD de 512 Go

Écran IPS 14 pouces 1920 x 1200

Taux de rafraîchissement variable de 1 à 120 Hz

Le prix débute à 1 900 dollars, soit environ 100 dollars de moins que la version Windows équivalente (pas encore disponible sur la boutique française).

Des configurations qui grimpent très vite

Comme souvent avec les gammes XPS, les options de personnalisation sont nombreuses. Les acheteurs peuvent notamment choisir jusqu’à un Intel Core Ultra X9 388H, jusqu’à 64 Go de RAM, jusqu’à 4 To de stockage SSD, un écran OLED tactile 2,8K et une puce graphique Intel Arc B390 intégrée.

Le revers de la médaille est évident : la facture peut rapidement exploser.

Une configuration entièrement équipée dépasse les 5 000 dollars, plaçant le XPS 14 parmi les ultraportables les plus onéreux du marché.

Une connectique minimaliste

Malgré ses nombreuses qualités, le XPS 14 conserve l’une des tendances les plus controversées du marché premium : la réduction des ports. La machine propose trois ports Thunderbolt 4 et une prise audio 3,5 mm. C’est tout.

Les utilisateurs ayant besoin d’HDMI, d’USB-A ou d’un lecteur de carte mémoire devront passer par des adaptateurs ou une station d’accueil.

Linux devient un argument premium

Pendant longtemps, les ordinateurs Linux étaient principalement associés aux développeurs ou aux passionnés. La disponibilité d’Ubuntu sur des machines comme le XPS 14 montre une évolution du marché. Aujourd’hui, Linux n’est plus seulement une alternative technique : il devient un argument commercial pour une clientèle exigeante qui privilégie la maîtrise de son environnement logiciel.

Dell reste l’un des rares grands constructeurs à proposer ce niveau d’intégration officielle. Dans un contexte où les prix des ordinateurs premium continuent d’augmenter, la présence d’Ubuntu apparaît moins comme une niche que comme un choix stratégique destiné à fidéliser une communauté particulièrement influente dans les secteurs technologiques.

Le principal obstacle reste cependant le tarif. Car si Ubuntu permet d’économiser 100 dollars, le XPS 14 demeure un ultrabook de luxe dans un marché où les machines haut de gamme franchissent désormais régulièrement la barre des 2 000 dollars.