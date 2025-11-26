Accueil » Apple s’apprête à redevenir numéro 1 mondial du smartphone en 2025

Apple s’apprête à redevenir numéro 1 mondial du smartphone en 2025

Apple s'apprête à redevenir numéro 1 mondial du smartphone en 2025

Les excellentes ventes de l’iPhone 17 ne sont pas qu’un succès ponctuel : elles marquent le début d’une domination durable pour Apple.

Selon un nouveau rapport de Counterpoint Research, cité par Bloomberg, Apple s’apprête à reprendre la première place mondiale du marché du smartphone en 2025 — une position qu’elle n’avait plus occupée depuis plus de 10 ans.

Apple en route pour une année historique en 2025

D’après les projections, les ventes d’iPhone augmenteront de 10 % en 2025, surpassant largement Samsung, dont la croissance attendue n’est que de 4,6 %. Les deux géants font mieux que la progression globale du marché, estimée à 3,3 %.

Avec une part de marché prévue de 19,4 %, Apple redeviendrait numéro 1 mondial pour la première fois depuis… 2011.

Un cycle de renouvellement qui joue en faveur d’Apple

L’un des principaux moteurs de cette croissance vient d’un phénomène mis en avant par l’analyste Yang Wang : les utilisateurs qui avaient acheté un smartphone pendant le boom du Covid-19 entrent maintenant dans leur cycle de renouvellement. Et, beaucoup utiliseront cette occasion pour passer à un nouvel iPhone.

Autre donnée clé : 358 millions d’iPhone reconditionnés ont été vendus entre 2023 et le deuxième trimestre 2025. Ces utilisateurs-là aussi sont très susceptibles, statistiquement, d’opter pour un iPhone neuf plus tard.

Grâce à ces éléments, Counterpoint estime que Apple restera leader mondial jusqu’en 2029 — même si Samsung continue de progresser.

L’iPhone 17 a changé la donne

Apple et Samsung ont tous deux renforcé leurs gammes cette année, mais l’impact n’a pas été le même.

Pourquoi l’iPhone 17 a explosé les ventes :

Améliorations majeures sur les modèles standards et Pro

Retour de fonctionnalités demandées par les utilisateurs

Design revu et autonomie accrue

Un positionnement simple mais efficace : de très bons téléphones… qui se vendent très bien

Même le Galaxy S25 Ultra n’a pas réussi à inverser la tendance pour Samsung.

Et la suite ?

Les prochains lancements d’Apple devraient encore renforcer cette dynamique, notamment le premier iPhone pliable, attendu comme un événement majeur, l’iPhone 17e, une version améliorée du modèle à succès et une refonte complète de la gamme prévue pour 2027

Si les prédictions se confirment, Apple s’apprête à dominer le marché pendant une demi-décennie.