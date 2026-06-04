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iPhone Ultra : le premier iPhone pliable d’Apple miserait sur une charnière en Liquid Metal

iPhone Ultra : le premier iPhone pliable d’Apple miserait sur une charnière en Liquid Metal

Apple pourrait enfin entrer sur le marché des smartphones pliables. Selon de nouvelles rumeurs, la marque testerait déjà des prototypes de son premier modèle pliable auprès d’opérateurs partenaires, avec un lancement possible dès cet automne sous le nom iPhone Ultra.

Si cette fenêtre se confirme, il s’agirait de l’un des lancements matériels les plus importants d’Apple depuis plusieurs années.

Une charnière en métal liquide comme élément différenciant

La principale innovation concernerait la charnière. Apple utiliserait un alliage dit « Liquid Metal », un matériau amorphe dont la structure se rapproche davantage du verre que des métaux traditionnels.

Son intérêt est double : il peut être plus résistant aux déformations répétées et retrouver sa forme initiale après des contraintes mécaniques importantes.

Pour un smartphone pliable, c’est un enjeu central. La charnière est l’élément le plus sollicité du produit, celui qui détermine en grande partie la durabilité à long terme.

Plus léger, plus robuste, plus premium

Les rumeurs évoquent un matériau plus solide que le titane ou l’acier inoxydable, tout en restant plus léger. Cela permettrait à Apple de répondre à l’un des principaux défauts des pliables actuels : leur poids et leur fragilité perçue.

Une surface plus lisse pourrait aussi limiter l’usure mécanique et réduire les risques de jeu dans la charnière après plusieurs années d’utilisation.

Des prototypes déjà en test

Selon les fuites venues de Weibo, Apple aurait transmis des unités de test à plusieurs opérateurs dans le monde. Cette étape suggère que le développement progresse, même si aucune annonce officielle n’a encore été faite.

L’iPhone Ultra pourrait être présenté aux côtés des iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max lors de l’événement de septembre.

Apple arrive tard, mais veut arriver autrement

Samsung, Honor, Oppo, Vivo et Huawei ont déjà plusieurs générations d’avance sur les smartphones pliables. Apple ne pourra donc pas simplement lancer un iPhone qui se plie : il devra proposer une expérience plus cohérente, plus durable et mieux intégrée à iOS.

La charnière en Liquid Metal pourrait devenir son premier argument fort. Mais le vrai défi sera logiciel. Pour exister face aux Galaxy Z Fold et aux pliables chinois, l’iPhone Ultra devra transformer son grand écran intérieur en véritable outil de productivité, avec un multitâche enfin digne de ce nom.

Apple arrive tard sur ce marché. Mais, si l’iPhone Ultra tient ses promesses, il pourrait en redéfinir les attentes.